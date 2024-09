Fernández Noroña pide a Daniel Barreda que diga “la verdad” sobre su supuesta retención

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pidió al senador de Movimiento Ciudadano (MC), Daniel Barreda, que diga la “verdad” sobre su supuesta retención el día de la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

El senador dio a conocer que recibió un oficio del grupo parlamentario de MC en el que pide se realice el descuento del día correspondiente (10 de septiembre), algo que calificó de falta de seriedad por el partido emecista.

“’Estuve retenido’, y yo me pregunto, ¿cómo lo retuvieron?, ¿lo amarraron?, ¿le cerraron las puertas?, ¿lo incomunicaron?, ¿lo amordazaron?, ¿qué fue lo que hicieron para tenerlo retenido?

“Porque él dice, es que amagaban con apresar a mi padre si yo me iba. Eso no es estar retenido. Pero además qué falta de carácter y de imaginación del senador, si eso fuese cierto, porque lo que yo habría hecho, no estoy para darle consejos a ningún senador, senadora, es venir a la sesión y denunciar lo que estaba sucediendo.

“Pero miren, para acabar con las inconsistencias de las versiones, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, 18 de septiembre, o sea de ayer, fue recibido ayer mismo a las 5:11 de la tarde, después de su rueda de prensa, dirigido a un servidor, en mi condición de presidente de la Mesa Directiva. ‘El senador Daniel Barreda Pavón no pudo estar presente en la sesión del día 10 de septiembre por causas de fuerza mayor públicamente conocidas. Seré curioso, ¿cuáles son esas causas de fuerza mayor?

“Aquí está, les voy a dar copia del oficio para que lo tengan. Con lo que se acredita que Movimiento Ciudadano no son serios. Yo ayer dije, el senador Barreda, perdón que lo diga, no tiene redaños para decir por qué faltó; pues que diga la verdad. Ahora sí que como decía, creo que era la Sonora Santanera, que diga la verdad desnuda; queremos la verdad desnuda, queremos saber qué pasó”, enfatizó.

El legislador morenista dijo que le está respondiendo al senador Clemente Castañeda al negar descontarle el día al senador emecista, y pidió una explicación sobre lo que ocurrió ese día para poder intervenir, ya que dijo que le reclaman todo el tiempo del fuero y de la integridad de Daniel Barreda y están haciendo un “desfiguro monumental”.

Clemente Castañeda pide informe sobre la seguridad de Barreda

Luego de las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña, el coordinador de MC pidió un informe pormenorizado sobre las acciones del presidente de la Mesa Directiva para salvaguardar la integridad física y la inmunidad constitucional del senador Daniel Barreda.

En sus redes sociales, Clemente Castañeda compartió el documento en el que exige un informe, así como la evidencia correspondiente de las acciones emprendidas para salvaguardar la integridad física y libertad del senador Daniel Barreda el 10 de septiembre, día en que se aprobó la reforma Judicial.

“Hoy solicité al presidente de la Mesa Directiva del Senado un informe pormenorizado y documentado, así como la evidencia correspondiente de las acciones emprendidas para salvaguardar la integridad física y libertad del senador @DanielBarredaP durante el 10 de septiembre pasado.

“El senador Barreda declaró ante la opinión pública que bajo amenazas fue retenido e incomunicado durante 12 horas en las Salas de Juicios Orales de Campeche y liberado minutos antes de que se votara en el Senado la mal llamada reforma Judicial de Morena”, compartió.