Sheinbaum agradece tras recibir el premio Premio Internazionale Bonifacio VIII

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 11 días de convertirse en presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo recibió el “Premio Internazionale Bonifacio VIII por la Cultura de la paz” que otorga la Academia Bonifaciana de Roma, Italia.

El anuncio lo dio a conocer ella misma en su cuenta de X este jueves 19:

“Agradezco a la Academia Bonifaciana y la presencia de su rector, Dr. Sante De Angelis, por otorgarme el ‘Premio Internazionale Bonifacio VIII por la Cultura de la paz’ en su edición XXII por la trayectoria académica y política”.

La Academia Bonifaciana es una institución internacional eclesiástica y laica que promueve la paz y la justicia. Su sede está en la localidad de Anagni, a 65 kilómetros de Roma, Italia.

La elección de quien recibe el reconocimiento la hace el Consejo Directivo de la Academia y el Comité Científico del Premio Internacional Bonifacio VIII.

Entre algunas de las personalidades de la iglesia, la política y la cultura que han recibido este premio se cuentan los siguientes:

-Cardenal José Saraiva Martins (Portugal)

-Cardenal Jorge Mejía (Argentina)

-Cardenal Angelo Scola (Italia)

-Los expresidentes de Italia Oscar Scalfaro y Carlo Azeglio Ciampi

-Premio Nobel Rita Levi Montalcini.

De acuerdo con el artículo “Bonifacio VIII El Papa blasfemo” publicado el 13 de mayo del 2021 por Abel G. M. en la revista “Historia National Geographic, “Bonifacio VIII era un hombre descreído y para muchos blasfemo”.

El texto asegura que ese pontífice: “Negaba principios básicos del dogma cristiano, como la inmortalidad del alma, la virginidad de María o la divinidad de Jesucristo; decía que ‘solo los imbéciles pueden creer en tales estupideces, las personas inteligentes deben fingir que se las creen pero razonar con su propio cerebro’.

“A un capellán que imploraba la ayuda de Jesucristo le gritó: ‘¡Idiota, Jesús fue un hombre como nosotros y, si no se salvó a sí mismo, cómo te va salvar a ti!’ Poco le importaba que lo acusaran de blasmefar ya que, según él, puesto que no creía en el juicio divino, no tenía por qué preocuparse de rendir cuentas ante nadie”, se lee en el texto.

El pasado 15 de febrero, a dos semanas de iniciar su campaña presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, abanderada de la coalición “Sigamos haciendo historia”, compartió fotografías de su encuentro con el Papa Francisco en El Vaticano, de quien, dijo, le “regaló grandes consejos de vida”.

Ese día, Sheinbaum Pardo agradeció a sus “amigos queridos” Héctor Sulaimán, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Scholas Occurrentes, México, creada por el Papa Francisco; y a Héctor Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, así como a su “amigo reciente” Adrian Pallarols, orfebre argentino que le realizó al Papa Francisco en 2017, por “la enorme oportunidad que me regalaron el día de hoy de conocer a uno de los líderes y pensadores globales más grandes de los últimos tiempos”.