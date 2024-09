Sheinbaum reclama que no hubo coordinación entre EU y México en detención de El Mayo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo acusó “falta de coordinación” entre los gobiernos de México y de Estados Unidos para detener a Ismael “El Mayo” Zambada y evitar la violencia que azota a Culiacán, Sinaloa, desde hace casi dos semanas.

Así reaccionó a la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador que dio en su conferencia mañanera de este jueves, en el sentido de que el gobierno de Joe Biden es “corresponsable” de la crisis de violencia en Sinaloa por el “operativo” que ejecutó el pasado 25 de julio para detener en su territorio a “El Mayo” y a Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", sin informar a México.

En breve entrevista afuera de su casa de transición, la morenista fue cuestionada por la acusación del tabasqueño, a lo que respondió:

“Yo creo que lo importante en la relación con Estados Unidos, con las agencias, es que haya coordinación. En este caso, todo indica que no hubo coordinación”.

Lo que hubo, siguió, fue “una actuación a partir, incluso, pues, de temas que no se han acabado de explicar como la liberación de un capo para detener a otro”.

Por ello, añadió Sheinbaum Pardo, “lo que no se puede aceptar nunca, pues es que no haya coordinación ni colaboración. A nosotros nos interesa, por supuesto, la construcción de la paz, que no haya violencia, nos interesa también que no llegue fentanilo a Estados Unidos”.

No obstante, aseguró que “Estados Unidos tiene que hacer lo propio en su país y nosotros, lo propio en nuestro país y coordinarnos y colaborar. Lo que no debe ser es que no haya colaboración”.