Tabe, dispuesto a colaborar con Brugada para resolver los problemas en la Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ante la relación “fría y de cero apoyo” que tuvo con la entonces jefa de Gobierno y ahora presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el panista Mauricio Tabe Echartea, quien repetirá como alcalde en la Miguel Hidalgo, es claro y advierte: “Dejados no somos, tampoco somos peleoneros”.

Miguel Hidalgo se “ha convertido en un bastión de oposición”, afirma Tabe Echartea, quien reconoce que necesitará el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México en cuestiones de seguridad y para atender la gentrificación en Miguel Hidalgo.

En entrevista con Proceso, el opositor manifiesta su disposición a tener una buena relación con la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, a la que asegura le dará la oportunidad de demostrar su capacidad política, aunque sostiene sus reservas, pues comparte que hay desconfianza tras una mala experiencia dirigiendo la alcaldía con Sheinbaum al frente de la ciudad:

“Cero apoyo. Solicitamos apoyo para mejorar escuelas, mercados, y nada, así, fría. Al contrario, nos mandaron carpetas de investigación, o sea, hubo una persecución política contra los alcaldes de oposición (...) fue una regla general perseguir a la oposición, y con la Fiscalía –General de Justicia de la Ciudad de México, (FGJCDMX)– y la Policía de Investigación (PDI)”.

Desde las oficinas de la alcaldía, ubicadas en la Casa Amarilla, el alcalde acusa que desde su ingreso al cargo lo “toparon” en el presupuesto, y sostiene que desde hace tres años “Morena y todos los de la bola” lo han intentado obstaculizar, a raíz del “rencor que les generó perder la mayoría de las alcaldías en 2021”.

Tabe. Obstáculos en el anterior Gobierno de la CDMX. Foto: Eduardo Miranda.

Al referirse a Brugada, asevera que sería mezquino enredarse en “rollos políticos”, que tiene buena disposición para trabajar, pero no puede permitirse quedarse de brazos cruzados si “les dan un pisotón, un llegue”.

Severo, advierte que “no se vale que uno tienda la mano y por atrás te apuñalen”, luego rememora que el Gobierno encabezado por Sheinbaum lo “hizo quedar mal con los vecinos” por cambios de uso de suelo, además, le endosaron permisos para construir: “Siempre que afecten a nuestros vecinos nos vamos a defender, pero no llegamos con esa actitud (...) hay toda la voluntad para no conocernos al primer hervor y llevar la fiesta en paz”.

A la exalcaldesa de Iztapalapa le recuerda la necesidad de reconocer la labor de todos y que los problemas públicos no le pertenecen al Gobierno central, que tampoco puede “patrimonializar” la política social, en cambio, entre todos pueden “echar montón” a los problemas de seguridad y violencia.

Preocupación por los programas sociales

El dirigente comparte su opinión acerca de la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social y expresa su preocupación de que esta ley pueda ser utilizada como un pretexto para limitar las facultades de los alcaldes. Teme que podría representar un retroceso en los derechos de los habitantes de Miguel Hidalgo:

“Yo tengo esperanza, no tengo certeza, tengo esperanza de que no lo vayan a utilizar con este fin perverso de cancelar la política social de las alcaldías para hacernos quedar mal”.

La ley mencionada fue presentada el pasado 15 de julio por el actual jefe de Gobierno, Martí Batres, en ella se establece que los programas sociales implementados por las alcaldías deberán coordinarse con las áreas correspondientes del Gobierno capitalino, además, con la intención de evitar la duplicidad de los apoyos, incluye la creación de un padrón unificado de beneficiarios de los programas sociales y la articulación con instituciones, dependencias y demarcaciones.

En su análisis de la ley, Tabe apunta que “ellos” dijeron que la ley es para coordinar, no para cancelar: “Ningún gobierno puede decir que son suficientes los programas para las mujeres, o sea, si hace eso el Gobierno se va a dar un balazo en el pie, porque todo mundo va a saber que el Gobierno de la Ciudad es el que le quitó su comedor o le quitó su apoyo de familiar”.

Enseguida agrega: “O sea, va a ser un trabajo político y ahí se va a notar si están del lado de los derechos”.

Sobre los apoyos sociales, Mauricio Tabe afirma que no tiene una visión clientelar y que su popularidad no se basa en ellos, sino en resultados. Luego resalta que en su próxima administración tiene la intención de fortalecer la paridad de género, combatir la desigualdad y la violencia con apoyos para mujeres cabezas de familia con hijos menores de 18 años, para lo que propone continuar con las instancias infantiles y clubes de tarea en la Red de Fábricas de Artes y Oficios (Faros) que hay en la demarcación.

También contempla programas para mujeres víctimas de violencia y la continuidad del programa “Manos a la Olla” de alimentación social a 11 pesos.

Gentrificación en Miguel Hidalgo

Al frente de una de las alcaldías en la que de acuerdo con reportes periodísticos más se han encarecido los predios de renta de inmuebles, Mauricio Tabe reconoce que para enfrentar el fenómeno de la gentrificación requiere del apoyo del Gobierno capitalino y del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) para el desarrollo del Programa General de Ordenamiento Territorial.

Panorámica de Polanco. Foto: Miguel Dimayuga.

El alcalde remarca que Miguel Hidalgo es la alcaldía que más ingreso por predial genera (según el informe de recaudación por impuesto predial 2020 por alcaldía, de la Secretaría de Administración y Finanzas) y propone que el 20% de la recaudación de ese impuesto se destine a subsidiar suelo y adquirir propiedades de interés social en el centro de la ciudad: “Lo más caro del desarrollo de la vivienda en la Ciudad de México es el suelo, es lo que no hay, entonces con eso evitaríamos la gentrificación y dar programas de vivienda para la gente de Miguel Hidalgo (...) Suena muy idealista, pero hay que pelearlo, a ver si los logramos convencer”.

Predice que los dueños del suelo van a seguir especulando y que no es posible frenar el mercado, entonces admite que no tiene una solución para el incremento de rentas que ocasionan el desplazamiento territorial de la población original.

Sobre su propuesta de vivienda social, Tabe dice que es posible que existan empresarios que quieran sumarse al programa, pero se tendrían que cambiar usos de suelo en algunas zonas, regularizar predios, generar instrumentos de desarrollo urbano y garantizar que la población reciba la vivienda: “Tendría que ser un esfuerzo conjunto”.

Aunado a lo anterior, el dirigente local comparte que una de sus prioridades es mejorar los parques y las luminarias de su demarcación, para generar vida comunitaria y comercial.

Seguridad en la alcaldía

El panista también reconoce que necesitará apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Gobierno central para enfrentar los problemas de inseguridad en colonias donde reconoce puntos de venta de narcotráfico, como Tacubaya, Legaria, Tacuba, Observatorio y Tlaxpana; lo mismo en zonas comerciales y de actividad nocturna, como Polanco.

Paradero en Tacubaya. Foto: Miguel Dimayuga.

“Para los operativos, para los taxis y las unidades de transporte Uber, esos operativos funcionan y sí disuaden, pues la presencia de quienes se aprovechan de la vida nocturna, en el caso por ejemplo de la zona de Tacuba, no son suficientes los elementos que tenemos en la zona, necesitamos que la policía haga su labor de investigación”.

La seguridad en Miguel Hidalgo es uno de los ejes principales de Mauricio Tabe, por ello enfatiza en la estrategia de seguridad que pretende implementar, aunque deja claro que, en parte, se trata de una continuidad de su actual administración, como es el caso del programa “Blindar MH”, el cual tiene contemplado reforzar:

“Que es: organizar mejor a los policías; vamos a recuperar más módulos de seguridad en las colonias para tener policía más próxima a los vecinos. Vamos a transformar algunos módulos de seguridad en centros de monitoreo para que la capacidad de respuesta sea mucho mayor, y continuar iluminando las calles”.

En un ejercicio de autocrítica, para Mauricio Tabe no es sencillo pensar en errores que pudo cometer en su actual administración, que no repetiría en la siguiente. Después de unos minutos, sólo reconoce que comete errores, como todos, pero no profundiza en lo particular.

Sin embargo, sobre sus aciertos, inmediatamente responde: “Mi equipo de trabajo”.