AMLO estalla contra jueces que frenaron reforma al Poder Judicial: "una invasión franca"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Como “una invasión franca, arbitraria a la facultad que tiene el poder legislativo” y una violación a la división de poderes, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la orden de una jueza y un juez para frenar la reforma al Poder Judicial.

El presidente también se refirió a que los diputados del PRI abandonaron el salón del pleno en San Lázaro para respetar el ordenamiento de la jueza.

“Ayer estaba yo viendo que cuando está la asamblea en el Congreso, los del PRI dicen ‘nosotros nos vamos a salir del pleno porque no se está cumpliendo con el mandato de la jueza y del juez que están ordenando que se detenga la asamblea’, o sea se salen para darle validez a la intromisión facciosa, ilegal, anticonstitucional del poder judicial en decisiones que corresponden sólo al poder legislativo. ¿Dónde están los constitucionalistas del conservadurismo que no dicen nada, nada?”.

Sobre la decisión de ambos jueces, afirmó: “Imagínense el Poder Judicial, que tiene como encargo cuidar el apego estricto a la Constitución, a las leyes, se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes. Y esto lo digo proque un juez creo que de Chiapas ordena al Poder Legislativo que suspenda la discusión, el análisis, la votación de la reforma Constitucional para limpiar el Poder Judicial”.

Dijo que “primero fue un juez y una jueza de Morelos dice que no deben en el poder legislativo enviar, en el caso de que se aprobara a los congresos locales porque como se trata de una reforma constitucional no solo necesita la votación de mayoría calificada de las dos cámaras, sino también se requiere que la mitad más uno de los congresos locales aprueben, pero esta juez dice no se envíe a los estados para pretende detener el proceso legislativo”; aunque fue al revés, fue el juez de Chiapas el que ordenó que no se envíe a los estados, en caso de ser aprobada.

López Obrador consideró que para los que son respetuosos de la constitución, “es conveniente que sepan que en la constitución está establecido que es facultad del poder legislativo discutir, aprobar las leyes, de ningún otro poder”.

El argumento es que no procede un amparo cuando se trata de una decisión relacionada con la reforma constitucional que corresponde al poder legislativo.

“También está muy claro, pero es la constitución, es la ley de amparo y además como estos temas en algún tiempo ya se trataron en la Suprema Corte, ya hay lo que se conoce como jurisprudencia, ya se ha debatido sobre esto y hay dos jurisprudencias” y por tenerse un análisis previo ya no sería necesaria una interpretación, “cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo”.

Dijo que las decisiones de ambos jueces “es una invasión franca, arbitraria a la facultad que tiene el poder legislativa. Es violación a la división y al equilibro que debe existir entre dos poderes. Así de claro”.

Por esas razones es que considera que esas acciones son un asunto no jurídico sino político, incluso politiquero. “Ya están metidos ahí personajes de la política, los partidos opuestos del conservadurismo y otros personajes”, dijo.

Le dedicó tiempo al tema durante la conferencia en Palacio Nacional para que no manipulen a los jóvenes que estudian derecho y que tengan todos los elementos.

Recordó que en su 6° Informe de Gobierno, este domingo, hizo una consulta a mano alzada para mostrar lo que opinan sus seguidores, quienes acudieron al último discurso ante un evento masivo que da. En dicha encuesta la mayoría o todos votaron por la elección popular de jueces, magistrados y ministros.