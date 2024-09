“Me enfrento a la fuerza del Estado”: Rojo de la Vega

CIUDAD DE MÉXICO (apro). -Ante las impugnaciones promovidas por Morena a los resultados electorales de Cuauhtémoc, que ya derivó en la anulación de su triunfo en primera instancia, en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, dice que no está´ dispuesta a negociar nada a cambio de su triunfo en la alcaldía.

La oficina de la aliancista se ubica en un edificio remodelado y moderno que conserva una fachada antigua, en la colonia Juárez, donde en entrevista con Proceso asegura que aún mantiene firme su disposición a tener una buena relación con la jefa de gobierno electa, Clara Brugada.

Primero, tendrá que sortear la anulación de su constancia como ganadora ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual tendrá que resolver la controversia, en definitiva.

Se muestra inamovible en la defensa de su triunfo, por ello advierte que dará la batalla hasta el final, sin embargo, admite estar enfrentándose a “toda la fuerza del Estado”, la cual respalda a su excontrincante, Catalina Monreal, hija del ahora coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y exalcalde de Cuauhtémoc.

Entrevistada días antes de la anulación de su triunfo, por “violencia política de género”, por parte del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), la opositora ya se preparaba para lo que describió como un México escenario “ilegal”.

-Seguramente en la Sala Regional o en la Sala Superior, si fuera el caso, vamos a recuperar el triunfo, aseguro´ el 27 de agosto, tres días antes del golpe del TECDMX.

- ¿Se prepara para un escenario en el que no pueda recuperar el triunfo?

-No, vamos a recuperarlo; el primero de octubre vamos a estar tomando protesta.

La alcaldesa electa remarca la situación en otras alcaldías impugnadas, como Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras: “Ahí nada se mueve”.

En cambio en su demarcación, después de que superó las impugnaciones interpuestas por un presunto tope de gastos de campaña y un recuento parcial de votos, todavía quedan cuatro impugnaciones pendientes: “Tres de Morena y una de MC (Movimiento Ciudadano) que actúa como esquirol para Morena aquí en Cuauhtémoc, porque el candidato derrotado trabajo´ para Ricardo (Monreal)”, ex líder de Morena Senado de la República y desde el 1 de septiembre coordinador del partido oficial en la Cámara de Diputados.

Mal comienzo de su relación con Brugada

A pesar de que, al cierre de esta edición, Brugada ha manifestado que no reconocerá el triunfo de Rojo de la Vega hasta que se resuelvan las impugnaciones en la alcaldía, la aliancista sostiene su disponibilidad a tener una relación coordinada con ella, es decir, con el gobierno de la Ciudad de México:

“Yo le extiendo una mano a la jefa de gobierno electa para que trabajemos juntas y se dejen atrás los caprichos y los berrinches de quien perdió´”.

Rojo de la Vega acepta que ha enviado mensajes a la morenista, pero no se los ha respondido.

- ¿Qué mensajes le ha enviado a la próxima jefa de gobierno?

- Que puede contar conmigo, que nos podemos coordinar, que las puertas están abiertas para trabar.

- ¿Qué amenaza representa asumir el cargo sin el respaldo del gobierno capitalino?

- No representa una amenaza para Ale Rojo de la Vega, sino una desestabilización para un gobierno que vamos a hacer de la mano de la gente y que finalmente los afectados van a ser ellos. Ya lo vivieron en el Gobierno que salió, se vivió muchísimo conflicto.

- ¿Qué posibilidad hay de que Catalina Monreal logré tumbar su triunfo?

- La posibilidad es la influencia y los favores políticos que les deben, yo siempre he pensado que esta es una familia con muchos amigos, con muchas posiciones.

La política opositora reconoce que, en caso de no contar con el apoyo del gobierno central, su administración y la alcaldía se verían afectadas en temas de seguridad, presupuesto y servicios: “La afectación, repito, no es para la alcaldesa, es para la gente. Entonces, me parece que abra la voluntad”.

La lectura política de Rojo de la Vega

Para Rojo de la Vega, es normal que Morena haya respaldado a Catalina Monreal cuando exigió el recuento de votos en Cuauhtémoc, pues esa es la esencia del partido. Después de reflexionar lo anterior, añade: “De ahí ha bajado el apoyo, ya no escucho tantos pronunciamientos por parte de quienes integran este movimiento”.

Al contrario, la abanderada del PAN/PRI/PRD comparte que ha recibido acercamientos de morenistas: “Para llevar la fiesta en paz, para coordinarnos desde esta posición y para decirnos que no hay mucha gente apoyando este capricho o este berrinche o este intento de fraude”.

En los procesos electorales locales recientes no se había visto una pugna tan duradera por una alcaldía, como lo ha sido en esta ocasión para Cuauhtémoc. Según Rojo de la Vega, ello se debe a lo que representa el territorio:

“Tenemos el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) aquí en el en el corazón de México. Están los tres poderes y por supuesto una enorme corrupción desde hace muchos años (...) Es el abuso por parte de la alcaldía, la extorsión no solo del crimen organizado, sino del gobierno, y lo que representa económicamente hablando. Tenemos 8 mil comercios aquí´ en la alcaldía, todo el comercio en la vía pública, que les representa mucho poder”.

Músculo contra la fuerza del Estado

Si Catalina Monreal cuenta con toda la fuerza del Estado, Alessandra Rojo de la Vega presume el apoyo que recibe por parte de la sociedad civil y de organizaciones feministas: “Como activista feminista, últimamente me apoyan muchísimo las feministas, porque se pretende utilizar la violencia política de genero para anular la elección”.

Entre las organizaciones que la respaldan, se encuentra la colectiva veracruzana, Brujas del Mar, Marea Verde, No Es Una Somos Todas, Back Home MX, Va por todas MX, Womes on Fire, Va por Ellas y la influencer Saskia Niño de Rivera.

Desde que gano´ las elecciones, la victoria de Rojo de la Vega se ha visto amenazada por las impugnaciones que promovieron Catalina Monreal y el partido en el poder, argumentadas en un supuesto exceso en el tope de gastos de campaña de la opositora, además, solicitaron un recuento total de los sufragios, aunque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determino´ que solo se realizara un recuento parcial.

La también activista resulto´ favorecida en los casos mencionados, sin embargo, la anulación de elección fue por una queja interpuesta contra ella por su presunta responsabilidad en ejercer violencia política de genero contra Catalina Monreal.

Al respecto, asegura que los colectivos feministas que “hicieron posible el tipo de violencia política de género”, le han dicho que no van a permitir que se utilice su causa como “mono rosa para la solapa de magistrados y los tribunales”.

Como lo ha venido haciendo desde que comenzaron las impugnaciones, la alcaldesa electa denuncia que el magistrado presidente del TECDMX, Armando Ambriz, y el magistrado, Osiris Vázquez, pretenden favorecer las impugnaciones de Morena, por un presunto compadrazgo con Ricardo Monreal.

Planes de gobierno

Cansada de hablar de las impugnaciones, la ex integrante del Partido Verde prefiere hablar de la transición a su administración que dio inicio el pasado 19 de agosto, así´ como de sus planes en para atender uno de los problemas más importantes de Cuauhtémoc, que es la inseguridad:

“El primer día voy a mandar de manera oficial una carta para una coordinación con los tres órdenes de Gobierno aquí en la alcaldía. He tenido reuniones con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional porque ya trabajan en la Cuauhtémoc, nada más que todo está descoordinado”.

En la demarcación, busca replicar el programa “Blindar BJ”, que puso en marcha el exalcalde de Benito Juárez y excandidato a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada. También habla de la recuperación de espacios públicos y en poner especial atención a la prevención del delito.

Hace especial énfasis en su intención de gobernar de la mano de expertos y miembros de la sociedad civil, así como actividad, entre cuyos nombres ya destaca el de la defensora de los derechos humanos, Kenia Cuevas.

Una política de redes sociales

Desde hace más de una de ‘cada, Rojo de la Vega ejerce en las redes e incursionó en la política luego de estudiar la licenciatura en comunicación en la Universidad Iberoamericana (Ibero). Apenas terminó la carrera, encontró trabajo en el área de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, mientras Enrique Pena Nieto era gobernador. Luego, de 2014 a 2015, en el sexenio del expresidente, la aliancista se desempeñó´ como directora de la coordinación de estrategia digital en el PRI.

Actualmente, en Instagram, Alessandra Rojo de la Vega tiene 510 mil seguidores, en X tiene 177.9 mil; y en TikTok la siguen 448.7 mil cuentas. Los números que sostienen esa popularidad ocasionan que en medios de comunicación se refieran a la próxima alcaldesa como “influencer”, incluso, al googlear su nombre, la primera descripción que aparece es “personalidad de internet”.

Aunque, mientras fue legisladora, reconoció en sus redes que el adjetivo de “influencer” era usado por otros políticos para desacreditarla. Después, en entrevista con Milenio, se reconoció a si´ misma como tal desde 2018.

Ahora Rojo de la Vega se prepara para encabezar una demarcación con 545 mil 884 habitantes -según el gobierno capitalino-, considerada “la joya de la corona”, con lugares de importancia como el Centro Histórico, donde se asientan el Palacio Nacional y el antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En una entrevista previa con Proceso compartió que en su gobierno aplicara´ su conocimiento en redes sociales para explotar el potencial que ofrecen, ya que las compara con los medios de comunicación tradicionales y las cataloga como “un poder más”.