A 10 días del fin de sexenio, Sheinbaum agradece legado de AMLO en un video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 10 días de que termine el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y de que inicie el suyo, Claudia Sheinbaum Pardo, difundió un video que relata los momentos de lucha en los que ella lo ha acompañado y en el que le agradece su legado.

“Venimos de movimientos sociales que se fueron entrelazando. Caminamos con Andrés Manuel Lopez (sic) Obrador porque siempre ha representado con dignidad y orgullo a nuestro pueblo. Gracias presidente”, dice el mensaje en su cuneta de X que acompaña a las imágenes.

El video de 3:37 minutos muestra momentos clave en la carrera política del tabasqueño: caminando junto a la gente a finales de los años 80, como jefe de gobierno del Distrito Federal, las protestas contra el desafuero, su cierre de campaña con Sheinbaum, el 27 de junio del 2018 en el Estadio Azteca; y su llegada al Zócalo después de recibir la banda presidencial.

Las imágenes siguen con la “Marcha del pueblo” del 27 de noviembre de 2022, cuando le entregó el “bastón de mando” a la morenista al ser designada candidata presidencial el 7 de septiembre del 2023, viajando en el Tren Maya recientemente y su último informe de gobierno.

En casi todas las imágenes, Sheinbaum aparece al lado de López Obrador, excepto en las que la muestran como activista estudiantil del CEU de la UNAM en 1988 y otras que la muestran caminando, también junto a la gente, cuando era jefa delegacional de Tlalpan y jefa de gobierno de la Ciudad de México.

En el video, Claudia Sheinbaum dice a la cámara: “Los movimientos sociales, organizaciones que venían de la izquierda se juntan en el 88 y se construye una gran unidad que empieza a moldear un proyecto propio para México”.

En su oficina de transición, al fondo una fotografía con López Obrador levantándole la mano y un ejemplar de su más reciente libro titulado “¡Gracias!”, Sheinbaum Pardo sigue: “Y después, el fraude electoral permite que muchas personas que venían de diferentes orígenes nos juntáramos con la idea de la transformación de nuestro país”.

Las imágenes siguen y la morenista añade: “Y después, esta visión del presidente de ir construyendo esta organización y este pensamiento que hoy llamamos el Humanismo Mexicano”.

Sheinbaum Pardo explica que “cuando no hay convicción en un proyecto, no hay nada. Y esa convicción es lo que lo movió a él y nos movió a nosotros y a millones de mexicanos de que no podíamos dejar de luchar”.

Hacia el final del video, la morenista asegura que “toda esta construcción colectiva que se refleja en su pensamiento es un legado”.

Casi seis horas después de que la presidenta electa subió el video, éste acumulaba 156k de visualizaciones y 6.2k de “Me gusta”, 2.3k de retuits y 778 comentarios.