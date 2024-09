“A mí no me gusta que nadie sufra”: AMLO sobre cadena perpetua para García Luna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “A mí no me gusta que nadie sufra, no le deseo mal a nadie, es darle gracias a la vida”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la solicitud de fiscales en el juicio contra Genaro García Luna, en Estados Unidos, para dictarle cadena perpetua.

Se le preguntó si estaría de acuerdo en que el exsecretario de Seguridad, en el sexenio de Felipe Calderón, esté en la cárcel el resto de su vida y respondió:

No me gusta hablar de eso, una de las cosas que agradezco a la vida es que me tocó, por mis convicciones, ocupar este encargo para ayudar a mi pueblo y a mi querido México, pero a mí me gusta que nadie sufra. No le deseo mal a nadie, es darle gracias a la vida”.

Recordó que le queda poco tiempo para dejar la presidencia, pero “ya estoy cumpliendo mi misión: Logré algo que era antes muy difícil. Una vez me preguntaron al maestro Pani -que era muy cercano a Obregón- que por qué no buscaba ser presidente y contestó: ´Es que yo no podría mandar a matar a nadie´, porque antes se actuaba con mucho autoritarismo”.

El mandatario federal insistió en que no quiere que nadie sufra y al mismo tiempo llamó a que “ya que corresponda a las autoridades dictar sentencia y que cada quien asuma su responsabilidad y, sobre todo, el que se tenga en cuenta que hay que estar bien con uno mismo, con nuestro tribunal que es la conciencia”.

Incluso expuso que en varias ocasiones de ser inocente y estar en la cárcel, en lugar de ser prisión se convierte en un lugar que dignifica y además protege. “Todo depende de la conciencia de eso se debe preocupar un dirigente estar bien con su conciencia”.

El presidente dijo que “hojeó” el documento de la sentencia a García Luna y recomendó consultarlo porque es “gravísimo todo el sustento de las acusaciones a García Luna. Los sobornos durante diez años, el recibir sobornos por protección”, lo cual se viera normal.

También criticó que en una entrevista García Luna adelantaba que ya vivía en Estados Unidos, pero no se le cuestionó qué hacía en ese país.

“Sale una primera acusación en contra de él y Ciro lo entrevista, pero con mucho respeto, admirado, y lo que me llama la atención, le da todo el tiempo y Ciro lo apoya en sus dichos (...) Ya vivía allá (Estados Unidos), ninguna pregunta: dónde vives y por qué te fuiste a vivir allá y cómo le haces, porque no es cualquier cosa tener departamentos allá. Ahora sí que quién pompo, pero nada de preguntas. Se pueden ir a vivir a Miami o a Madrid que está de moda y no pasa nada”.

De nuevo pidió: “Sí vean el relato de la sentencia”, además de dudar de cuándo escribió y difundió la carta García Luna en la que lo vincula con grupos criminales, es decir si la redactó antes o después de conocer la solicitud de sentencia que busca la cadena perpetua.