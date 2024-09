Así reaccionó AMLO ante la pérdida de registro del PRD

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador no celebra la pérdida de registro del PRD porque tiene buenos recuerdos, fue fundador y lo dirigió; al mismo tiempo afirma que lo que le sucedió es una lección para los partidos, incluido Morena, de que el principal actor siempre tiene que ser el pueblo.

“Yo le tengo mucho cariño al PRD, tengo muy buenos recuerdos, fui fundador junto con muchos hombres, mujeres de ese partido, se avanzó bastante, me tocó dirigirlo, me siento muy orgulloso”.

Aseguró que con la creación del PRD lograron el propósito de romper el bipartidismo que quería Carlos Salinas con el PRI y el PAN con la llamada alternancia que, en realidad, dijo, fue gatopardismo.

“Y así querían llevársela engañando, cambiando nada más de siglas, de colores, ni siquiera de personajes. Cuando ganó el PAN la primera vez -y la única porque después no ganó, se robaron la presidencia- la primera vez el secretario de Hacienda de Fox fue subsecretario de Hacienda de Salinas y todo fue lo mismo, no hubo ningún cambio”, afirmó.

El mandatario federal añadió que cuando estuvo en el PRD en una elección intermedia desplazaron al PAN como segunda fuerza y lograron, entre otras cosas, demostrar que había alternativa, otro camino y otra vía.

“Por eso no celebro que haya perdido su registro el PRD. Fueron circunstancias lo que llevó a que el PRD perdiera su registro”, lo cual debe servir “de lección a otros partidos para no cometer los mismos errores y para no olvidar que el actor principal de todo proceso es el pueblo, incluyendo a Morena: Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, solo el pueblo puede salvar al pueblo, nunca más el desprecio al pueblo”, afirmó.

El presidente López Obrador agregó que “si no se logra tenerle amor al pueblo, que es ideal: amar al prójimo, cuando menos que aprendan a respetar al pueblo. Que hagan a un lado la mala costumbre de sentirse superiores, de ningunear al pueblo porque eso les afecta mucho”.

Y ahora, arremetió contra lo que le sucedió al PRD y los otros partidos de oposición.

“Miren lo que acaba de pasar, pensaron que con el dinero y con los medios de con información, manipulación, iban a regresar por sus fueros y el pueblo se los recetó, les dio un tengan para que aprendan o toma tu Champotón, pero como son tan clasistas y racistas y prepotentes no quieren, ahí andan aferrados a su conservadurismo rancio, pero también hay que respetar, no puede haber pensamiento único”, dijo.

Aun con su opinión expuso que se debe garantizar el derecho a disentir “y no ver a nadie como enemigo, si acaso como adversario. No odiar a nadie”.