Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 20 de septiembre (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

-"A mí no me gusta que nadie sufra, no le deseo mal a nadie, es darle gracias a la vida”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la solicitud de fiscales en el juicio contra Genaro García Luna, en Estados Unidos, para dictarle cadena perpetua.

-El presidente Andrés Manuel López Obrador no celebra la pérdida de registro del PRD porque tiene buenos recuerdos, fue fundador y lo dirigió; al mismo tiempo afirma que lo que le sucedió es una lección para los partidos, incluido Morena, de que el principal actor siempre tiene que ser el pueblo.

- La política económica en el siguiente sexenio no cambiará porque ha sido eficaz, por lo que no es necesaria una reforma fiscal y se recomienda seguir con el apoyo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex), llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador.