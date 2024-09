Fernández Noroña denuncia que fue agredido en el AICM

CIUDAD DE MÉXCO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció que fue agredido física y verbalmente por un hombre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En sus redes sociales el senador mostró un video en que se ve discutiendo con un hombre al que acusó de robarle el celular, además, también lo acusó que lo agredió física y verbalmente.

La publicación va acompañada con un video y con la leyenda: “Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba. Además de qué estuvo agrediéndome física y verbalmente. @AmericanExpress debe proporcionarme los datos pues presentaré una denuncia”.

Gerardo Fernández Noroña denuncia que fue agredido mientras se encontraba en la sala de espera de American Express en el AICM ?? pic.twitter.com/1jR4nS6gz3 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 20, 2024

En otro mensaje, el legislador detalló que el hombre le arrebató el celular y borró un video que previamente había grabado, por lo que dijo que pedirá a una empresa privada que le proporcione el video de la agresión, ya que presentará una denuncia penal.

“Cuando me arrebató el celular, y se lo dio a su mujer, ésta aprovechó para borrar el video que yo había grabado. @AmericanExpress tiene toda la Agresión. Pediré formalmente el nombre y el video para presentar una denuncia penal contra el agresor. Obvio, yo venía solo”, compartió.

Posteriormente, Fernández Noroña informó que el titular del área jurídica del Senado, Genaro Vásquez, presentó la denuncia ante el Ministerio Público.

“En este momento están presentando ante el Ministerio Público la denuncia por la agresión física a mi persona en el @AICM_mx, Genaro Vázquez, el titular del área jurídica del @senadomexicano”, publicó.

En este momento están presentando ante el ministerio público federal la denuncia por la agresión física a mi persona en el @AICM_mx, Genaro Vázquez, el titular del área jurídica de @senadomexicano. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 20, 2024