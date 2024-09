Pobreza y crimen organizado, dos cánceres por erradicar en Xochimilco: Circe Camacho

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Circe Camacho, alcaldesa electa de Xochimilco, es firme cuando menciona que algunas problemáticas de la alcaldía, como la presencia del crimen organizado y la pobreza, son facultad del Gobierno de la Ciudad de México, pero en lo que le toca a ella se compromete a “servir al pueblo y no servirse del pueblo”.

La petista, de 33 años, se prepara para gobernar la demarcación con la percepción de inseguridad más alta de la ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). En entrevista con Proceso, reconoce sin titubear la presencia del crimen organizado en la alcaldía, e inmediatamente aclara:

“Esa es una labor prácticamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y bueno, también de algunas otras instancias de seguridad nacional. Ellos tendrán que llevar a cabo esa responsabilidad, porque los alcaldes no tienen facultades y mucho menos tienen Policía de Investigación (PDI) para poder ejecutar algún trabajo contra el crimen organizado”.

Sin embargo, alerta sobre un aumento en las desapariciones forzadas de menores y jóvenes en la demarcación: “No es algo ajeno en la realidad de este planeta, por la gente, el pueblo, los pobres somos los que ponemos, lamentablemente, esos números”.

En aras de atender esa problemática, busca implementar un método de prevención del delito, para lo que se ha reunido con “un compañero al frente del Ejército”, de quien no precisó nombre.

Sobre si estaría dispuesta a trabajar con la sociedad civil en el tema de desapariciones, contesta que sí, luego recuerda que ella viene de la lucha social, pues fue parte de la coordinación del movimiento Yo Soy 132, que en 2012 intentó evitar la llegada al poder de Enrique Peña Nieto.

Cuenta que también ha sostenido reuniones con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez —quien continuará en el cargo la próxima administración—, y acordó sentarse con él para ejecutar un plan de acción en la demarcación, en el que se aumente la presencia de policías auxiliares, apoyados con más cámaras de seguridad y patrullas con GPS, además señala la urgencia de presencia policial en la zona oriente.

Sobre las apariciones de cadáveres en los canales de Xochimilco, considera que van a dejar los cuerpos en la alcaldía por la falta de seguridad, entonces señala la importancia de fortalecerla en las zonas turísticas y todos los canales.

La casa de Camacho, decorada con retratos de Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, se encuentra dentro de una privada que tiene jardines en los que pasean con sus crías los pavos reales que se escapan de un museo contiguo.

Ahí, la próxima alcaldesa apunta que la situación de pobreza en la demarcación es una facultad que corresponde al Gobierno central: “Es a veces frustrante”.

Para ello, comparte: “Para que avancemos en ciertas cosas tendremos que trabajar con ciertas instituciones, y dependerá también de la visión de esas instituciones”.

Circe Camacho, que se presenta como la promotora de un gobierno con nuevas propuestas desde una visión juvenil, es cautelosa al ofrecer su postura acerca del Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT), el cual causó descontento entre los habitantes de Xochimilco por la falta de consulta y fue presentado en la administración de la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ahora presidenta electa de México:

—No voy a hacer un planteamiento con respecto a ello hasta que no tengamos un diálogo, pero no un diálogo con una minoría que ha querido imponer a los pueblos originarios una visión, sino un diálogo con la ciudadanía en general.

—¿En los recorridos que hizo durante su campaña tuvo la oportunidad de saber qué esperan los habitantes de la alcaldía de ese plan?

—He escuchado a los que están en contra y la verdad es que la gran mayoría no conoce de qué trata, entonces vamos a informar y con base en lo que informemos vamos a asumir también las decisiones que la gente tome.

Para detener el deterioro ambiental, Circe Camacho comparte que tiene un proyecto tan ambicioso que no sabe si lo podrá culminar en su administración, para el que promoverá un plan integral de agua. En él contempla la filtración de agua previa a los mantos acuíferos, la alimentación a los canales para aumentar la profundidad, reactivación de la zona chinampera, mejorar la calidad del agua y garantizar su acceso:

“Eso genera muchas problemáticas para los que trabajan en turismo, pero también para los que producen”.

Para mejorar la calidad de agua en los canales, remarca que no se podrá lograr hasta que no se detengan las descargas irregulares de agua contaminada, por lo que advierte que en una acción directa hará una revisión y procederá conforme a la ley.

Acerca del crecimiento del uso de suelo urbano sobre el uso de suelo de cultivo en Xochimilco, particularmente en las chinampas, la petista considera que esa situación se tiene que atender de la mano de la gente: “Que podamos hacer conciencia, para que podamos darles posibilidades, oportunidades, y para que podamos asumir una responsabilidad mutua por el rescate de nuestra demarcación”.

Agrega que de la mano de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corena) impulsará apoyos para productores, no sin mencionar que las nuevas generaciones han perdido el interés por el trabajo de la tierra:

Hay una gran población que quiere rescatar, sin embargo también hay una población que, lamentablemente, ante esta visión de globalización, está inmersa en la lógica de que uno sale adelante si está viviendo en otras zonas o si tiene otro tipo de trabajos, porque no aman su tierra, no aman su historia y no aman su cultura.