AMLO develará, en Matamoros, un monumento en honor a Garza Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller en pasillos de Palacio Nacional se convirtió en la lectura de una carta de Catarino Garza a su esposa Concepción González.

Este próximo lunes 23 de septiembre, en Matamoros, Tamaulipas, van a develar el monumento en honor a Garza Rodríguez, donde se colocarán sus restos que trajeron de Bocas del Toro, Panamá.

“Fue un revolucionario y luchador internacionalista, como muchos héroes y heroínas que permanecen en el anonimato, aunque han sido los constructores del México de libertad, justicia e independencia en el que por fortuna y gloria vivimos”, indica la publicación del mandatario en sus redes sociales.

A través de un video que compartió en sus redes sociales Andrés Manuel López Obrador detalló que se trata de “un homenaje a Catarino, pero también a heroinas y a héroes anónimos que siempre han luchado en México y en nuestra América y en todos lados por la justicia y por la libertad. Por la independencia y la soberanía de nuestros pueblos y en nuestras naciones”.

Gutiérrez Müller leyó la carta fechada en Costa Rica en 1895: “Hemos descubierto a Catarino Garza al revolucionario, al gran mexicano y patriota que luchó en el norte y le declaró la guerra a Porfirio Díaz por un asunto de su reelección consecutiva, desde entonces se hablaba de la no reelección”.

Agregó que “también los revolucionarios los idealistas los soñadores tienen su corazoncito nunca lo olviden eh las personas que hacen grandes cosas por su país y por la humanidad no andan solos y desabrigados, descobijados también tienen sentimientos, también se cansan, también extrañan, también sufren”.

Enseguida hizo un reclamo a su esposo: “A ver cuando me escribes una carta así eh”.

El presidente respondió: “Te he escrito muchas, muchas cartas, además no sólo te escribo, te he dicho cosas muy bellas ¿o no? No se puede ser revolucionario, idealista sin el amor, está muy difícil”.

-No, y sin el amor también a un ser humano, no nada más a esa variedad llamada patria

-El amor a todos

Lo recordaron como un personaje con las tres P: poeta, escritor periodista y político. Beatriz agregó “y enamorado. Cómo han cambiado los tiempos verdad, ya ni me hagan hablar, pero hoy los periodistas pues no saben mucho de lecturas”.

-Sí saben.

Después de leer la carta la historiadora afirmó:

“Leer es bueno, yo siempre lo voy q decir, amplía nuestro vocabulario nuestro horizonte, nos permite entender mejor las cosas es como para otro video. Gracias a mi presidente por habernos encontrado y aceptar grabar este mensaje porque es un gran personaje y dejó muchas cosas escritas y esa es la fortuna que tenemos ahora para poder leer con ustedes, que conozcan al homenajeado”.