Un abogado corporativo, el presunto agresor de Fernández Noroña (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La primera gira de Gerardo Fernández Noroña desde que asumió la presidencia de la Mesa Directiva del Senado inició mal: un hombre lo encaró, agredió físicamente y trató de despojarlo de su teléfono celular.

El incidente ocurrió cuando el senador petista se encontraba en una de las salas VIP de American Express de la Terminal 2 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para viajar a Monterrey, de donde se trasladaría por tierra a Nueva Rosita para la conmemoración de la Caravana del Hambre, movimiento minero ocurrido en 1951.

El legislador acusó en sus redes sociales el episodio a través de un breve video que acompañó con el siguiente texto:

“Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba. Además de que estuvo agrediéndome física y verbalmente. @AmericanExpress debe proporcionarme los datos pues presentaré una denuncia".

?? Mensaje del presidente de la Mesa Directiva, @fernandeznorona, en relación a la agresión en su contra ocurrida en el AICM. pic.twitter.com/VuBETpulXU — Senado de México (@senadomexicano) September 21, 2024

El hombre, de edad avanzada, estaba fuera de sus cabales y mientras agredía al senador que grabó el momento del incidente, le arrebató el celular y se lo entregó a su esposa, quien, según Fernández Noroña, borró el video.

El agresor fue identificado como Carlos Velázquez de León, un abogado corporativo asentado en Monterrey, donde forma parte del bufete Basham, Ringe y Correa S. C.

La firma es centenaria y una de las destacadas en derecho internacional privado, cuyos clientes son principalmente empresas de presencia trasnacional.

El incidente del AICM motivó que el área jurídica del Senado tomara acciones, denunciando la agresión y solicitando la colaboración de American Express, para que, como el propio Fernández Noroña pidiera, se les entregaran los videos de las cámaras de vigilancia.

Tras la agresión, el senador realizó su vuelo y mantuvo la agenda que había previsto en el estado de Coahuila, donde después de visitar Nueva Rosita se dirigió a Monclova y este sábado realizará actividades en Saltillo.