“Empecé jugando beisbol, hasta la pude haber agarrado”: AMLO sobre la botella que le lanzaron

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Acerca de la botella que le lanzaron en Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó “hasta la pude haber agarrado” porque siempre ha jugado béisbol, bromeó; también pidió a sus simpatizantes que no caigan en provocaciones.

Luego de que el presidente fue agredido en Veracruz mientras llegaba para la inauguración del Centro Cultural “Leyes de Reforma”, este lunes aprovechó la conferencia en Palacio Nacional para hablar del tema.

“Ayer me tiraron una botella de agua, es que yo empecé jugando béisbol, era filder, si hasta la pude haber agarrado. No pasó a mayores, entiendo que están enojados, molestos por esto mismo ellos quisieran que no cambiaran nada, conservadurismo viene de mantener el statu quo”.

Habló de que sus adversarios están molestos, entre otras cosas, dijo, porque no hay represión, así que “al que tiró la botella puede estar tranquilo”. Sobre si no lo consideró una agresión, respondió: “No, no, es que no pasa a mayores”, pero pidió que se actúe mucho respeto y tolerancia.

“Es que imagínense la felicidad que causa que estamos terminando, se redujo la pobreza, la desigualdad y se pudo probar lo que decía el presidente Juárez y se va a seguir dejando de manifiesto: el triunfo de la reacción es moralmente imposible, por eso hay que actuar con mucha prudencia, no caer en ninguna provocación”.

El presidente consideró que “ahí andan, más en estos días, provocando tanto los extremos del conservadurismo y la supuesta izquierda radical. Tenemos que terminar sin masacres, sin desaparición de nadie, sin tortura, sin perseguir a ningún periodista, sin censura y es en beneficio de todos”.

Habló de que según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) “los niños de México son los más felices de todos los países dentro de esta organización económica (…) Los que están enojados, la verdad, la verdad no son muchos”.

Después también expuso los gritos que recibió por parte de quienes dijo eran trabajadores del Poder Judicial: “Ayer me gritaban dictador, es lo que dicen Krauze y Aguilar Camín, pero sin rigor intelectual, ¿dictador de qué? (…) Llegó a poner que después de 200 años de República iba a iniciar una monarquía en México, no sé cómo engaño tanto durante tiempo. Es muy bueno para el negocio intelectual, es muy buen empresario”.

Expuso que “esa idea de que es una dictadura viene de ahí y por eso los trabajadores del Poder Judicial también engañados porque la reforma al Poder Judicial tiene que ver con la elección de los jueces, magistrados y ministros, no afecta en nada a los trabajadores del Poder Judicial”; tampoco, dijo, “quieren aceptar su error, aunque es de sabios cambiar de opinión, no quieren rectificar, quisieran gritar a los cuatro vientos que somos iguales. Una cosa que les molesta mucho es que no haya corrupción, que les pueda yo sacar el pañuelito blanco”.

Al volver a hablar del botellazo, el mandatario federal agregó: “Yo soy partidario de que no haya castigo, ya falta muy poco, yo ya termino, agradecerle a todos porque la mayoría de la gente se ha portado muy bien, saben que es recíproco, que amor con amor se paga y estoy muy agradecido. Cuando se lucha por una trasformación uno tiene que estar dispuesto a pagar cuotas de humillación, me llevaría mucho tiempo para decirles cuántas agresiones recibí, algunas no solo macanazos, sino muy humillantes” y a sus simpatizantes les dijo: “Sonrían, ya ganamos”.