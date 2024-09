Explosión en Feria Nacional de Zacatecas deja 14 heridos

ZACATECAS (apro).-La explosión ocurrió en los primeros minutos de este lunes afuera del estadio de futbol de la ciudad, en donde comenzaban su concierto Prófugos del Anexo, los cantantes Julión Álvarez y Alfredo Olivas, quienes detuvieron por minutos su actuación y continuaron una vez que las autoridades les notificaron que no había riesgo para el público.

Los asistentes a la feria usaron las redes sociales para advertir que se había tratado de un "granadazo" y difundieron imágenes del operativo de seguridad desplegado.

Militantes, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales desplegaron un operativo en el lugar del estallido, a dónde llegaron también elementos de Protección Civil, estatal y capitalina, así como paramédicos y ambulancias de la Cruz Roja Mexicana y la Red Estatal de Emergencias Médicas (Remeza).

Desde el lugar de los hechos, en un video difundido en redes sociales, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que el estallido se debió al “acumulamiento de gas en uno de los tanques de uno de los puestos de comida”, ubicado en el recinto de la feria.

Además, dio a conocer que seis personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas en ambulancias a recibir atención médica.

El camión de transporte de la Policía Estatal y una camioneta Suburban, estacionada justo atrás, sufrieron también daños por la explosión.

Ocho horas después de los incidente, el secretario Reyes Mugüerza actualizó el saldo a 14 heridos y detalló que dos de ellos requirieron cirugía pero que todos se encuentran fuera de peligro.

El funcionario ofreció este parte de los hechos durante la ceremonia de Honores a la Bandera que se realizaron durante mañana de este lunes en instalaciones de la Guardia Nacional.

Al asegurar que la Feria Nacional de Zacatecas transcurrió con "saldo blanco", el secretario Rodrigo Reyes hizo un llamado a los medios de comunicación a no difundir información falsa sobre la explosión ocurrida en el último día de feria.

"Reitero, el incidente de ayer se trató de una explosión de gas, aunque haya medios de comunicación y páginas de redes sociales que tratan de hacer pensar a la población algo distinto, no fue así (...) por esos hacemos un llamado responsable a todos los medios comunicación y, sobretodo, a las páginas de redes sociales que se esconden en el anonimato, a dejar de publicar información falsa".

El secretario de gobierno insistió que "no hay elementos que puedan hacer creer que se trató de un incidente distinto al reportado".

Narcomantas y narcomensaje

Al par de la explosión ocurrida en la clausura de la feria, dos lonas con mensajes amenazantes fueron dejadas al filo de las 2:00 am en dos puentes, uno ubicado frente a la comandancia de Protección Civil del municipio de Guadalupe, conurbado a la capital, y otro puente peatonal sobre tránsito pesado a la altura de la colonia CTM en la ciudad de Zacatecas.

Las lonas, que fueron retiradas por policías municipales, estaba firmadas presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En redes sociales comenzó a circular una mensaje, firmado presuntamente por líder del mismo grupo delictivo, en el cual advierte: "Lo de hoy no fue un tanque de gas sino una llamada de atención al gobernador David Monreal que vendio el estado a los jotos de Los Mayos. No se metan autoridades a una guerra que no es suya. Zacatecas es de las cuatro letras. El Señor de Los Gallos".