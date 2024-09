Sheinbaum promete seguir recuperando la memoria histórica de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo ofreció que “la responsabilidad de seguir escarbando en nuestra memoria histórica como nación y como pueblo será también esencia del Segundo Piso de la Cuarta Transformación”.

Al iniciar la última semana de acompañamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador en actos oficiales antes de relevarlo en el cargo -en tan solo ocho días, el 1 de octubre-, la morenista estuvo en Matamoros, Tamaulipas, para la ceremonia de repatriación y memoria del revolucionario Catarino Garza Rodríguez.

Ahí, ante gritos de “¡dictador, dictador!” contra el tabasqueño por parte de Trabajadores del Poder Judicial Federal inconformes con la reforma judicial, la exjefa de gobierno reconoció que la llamada 4T es “un movimiento de símbolos”, como el de recuperar depositar en un memorial los restos de Garza Rodríguez.

Se trata de los restos que fueron recuperados de una fosa común en Boca del Toro, Panamá, por el que el gobierno de López Obrador mandó 80 militares y algunos diplomáticos y erogó 10 millones de pesos.

Al iniciar su discurso la futura presidenta de México dijo que, desde hoy, Catarino Garza, “podrá descansar en su patria, en la tierra que lo vio nacer y luchar contra la dictadura porfirista”.

Acompañé al presidente @lopezobrador_ y a @BeatrizGMuller al acto de repatriación y memoria del revolucionario Catarino Garza en Matamoros, Tamaulipas. Recuperar la memoria histórica de un mexicano como Catarino Garza nos engrandece. Deja un legado para las actuales y futuras… pic.twitter.com/jtlWwHa3hA — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 24, 2024

Y, enseguida reconoció al presidente y a su esposa el haberlo logrado: “Esto no sería posible sin la noble e incansable labor del presidente Andrés Manuel López Obrador y, hay que decirlo, de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien instruyó, el presidente, a las dependencias para llevar a cabo las labores para traer de vuelta a Catarino Garza”.

Sheinbaum Pardo dijo que “los héroes, heroínas, monumentos, estatuas y nombres de calles que se recuperan en uno y otro momento de la historia, son legados que dejamos para futuras generaciones, son marcas históricas que deben hacernos recordar dignamente nuestro pasado”.

Añadió que “el silencio histórico es una forma de sometimiento que muchas veces si se mantiene así, en el olvido, aniquila y determina el presente y el futuro. El silencio histórico, el no reconocimiento de héroes y heroínas que dieron su vida en contra del autoritarismo, el entreguismo y por los derechos inalienables de un pueblo, se vuelve un ancla en el desarrollo de los pueblos que invita la complicidad y dificulta el cambio”.

Y mencionó algunos ejemplos a modo de preguntas:

“¿Qué hubiese pasado si el presidente no hubiera reconocido las atrocidades del porfiriato contra el Pueblo Yaqui?, ¿hubiera otorgado perdón?, iniciado un Plan de Justicia? Pues se hubiera quedado escondido y no podríamos haber iniciado una etapa nueva de reconocimiento de la memoria histórica”.

Siguió: “¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos iniciado una lucha permanente por recuperar los vestigios arqueológicos que se encontraban en otros lugares del mundo? ¿Qué hubiese pasado si siguiéramos permitiendo el plagio de diseños de artesanías mexicanas? ¿Qué sería de nosotros si no hubiésemos cambiado el nombre de la calle de Puente de Alvarado en la Ciudad de México -quien ordenó la masacre del Templo Mayor- por el nombre de México-Tenochtitlán? ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos traído los restos de Catarino Garza?”

Según la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, “reivindicar nuestra historia, desde las culturas indígenas, que moldea nuestra forma de ser como mexicanos y mexicanas, así como recuperar la fecunda historia política de héroes y heroínas conocidos hasta ahora, y a otros que nos falta por conocer como Catarino Garza, es un valor más de la Cuarta Transformación de la Vida Pública que nos da identidad y nos hace sentirnos orgullosos de nuestro origen, nuestro pasado y por tanto, nos permite construir un porvenir basado en las certeza de nuestra historia y de nuestra fuerza, de la fuerza del pueblo de México”.

Y cerró su discurso al asegurar que “la responsabilidad de seguir escarbando en nuestra memoria histórica como nación y como pueblo será también esencia del Segundo Piso de la Cuarta Transformación; responsabilidad de la que podemos sentirnos muy orgullosos, y de la que nos hemos hecho cargo y nos seguiremos haciendo cargo.

Este martes 24, la presidenta electa estará con el presidente López Obrador en la inauguración de la Línea 3 del Cablebus, que irá de San Pedro de Los Pinos a Santa Fe, así como de la Cuarta Sección de Chapultepec, obras que iniciaron en su gobierno en la Ciudad de México y que fueron proyectadas para inaugurarse a finales del año pasado.