Lilly Téllez regala pañuelos a Noroña por su “hipersensibilidad” tras denuncia de agresión en AICM (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusara agresiones físicas el fin de semana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la senadora del PAN, Lilly Téllez le volvió llamar bellaco y le regaló unos pañuelos por su “hipersensibilidad”.

Durante la Sesión del Pleno en el Senado, la legisladora pidió la palabra y paso a Tribuna para darle los pañuelos y reclamarle que uso recursos públicos para defender intereses particulares.

“Aquí le traigo unos clínex senador Fernández Noroña para que pueda llevar su “hipersensibilidad” acompañado de unos clínex de calidad porque me conmueve que usted sea de piel tan delgadita ante el repudio del pueblo.

“Y a los senadores tengo algo importante que decirles, no se pueden usar recursos públicos para defender intereses particulares como los del senador Fernández Noroña, la agresión que dice que tuvo, si es que la hubo no fue al Senado y él, usted, no personifica al Senado no se perjudica a la institución cuando se increpa a un senador, solicito formalmente que se informe al Pleno sobre las acciones jurídicas que el Senado ha interpuesto en contra del ciudadano que libremente expresó repudio al senador Fernández”, resaltó.

La senadora recriminó que el Senado interviniera, ya que dijo que Fernández Noroña no estaba en funciones legislativas, sino que estaba “botaneando” y acudiendo e un evento partidista, por lo que acusó que los hechos no son como el “bellaco” mencionó.

“El fundamento legal de las denuncias que nos lo expliquen, pronto, y qué se expliqué la conducta o los hechos vulneran el patrimonio el ejercicio de facultades y la autonomía de este órgano legislativo, ponga atención Fernández Noroña el artículo 51 de la Ley Orgánica establece que la competencia federal se da siempre y cuando el delito se quiere convenir en ejercicio de funciones.

“Y usted, Fernández Noroña, no estaba trabajando estaba “botaneando” en una sala VIP del aeropuerto y estaba en un evento partidista con rumbo a Saltillo y también pregunto que el senador Fernández Noroña firmó la denuncia, advierto al Jurídico del Senado que de probarse que los hechos no sucedieron como el bellaco relató, ellos podrán ser penalmente sancionados por falsedad de declaraciones ante el Ministerio Público Federal”, resaltó.