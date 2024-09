Revelan que “El 27", jefe de seguridad de Los Chapitos, escapó de un operativo por una coladera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Humberto Figueroa, “El 27” o “La Perris”, escapó de un operativo de las Fuerzas Armadas de México el pasado sábado 21.

El operativo se llevó a cabo en el Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa, con el objetivo de detener al encargado de la seguridad de “Los Chapitos” conocido como “El 27”, quien fue delatado por una persona perteneciente a la organización criminal.

De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, “El 27” escapó del operativo por una alcantarilla, donde se metió y esperó a que su gente lo recogiera una vez que se calmaran los ánimos.

Figueroa escaped from the hotel through a sewer. His people stayed to help him flee. MX special forces still sweeping Culiacan searching for him. An insider gave the exact location to government sources for his capture. https://t.co/8gUu7f6Gfw