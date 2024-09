Sheinbaum compromete recursos para continuar con rescate de mineros en Pasta de Conchos y El Pinabete

SAN JUAN DE SABINAS, COAH. (apro).- La presidenta electa Claudia Sheinbaum garantizó la continuidad del rescate de los mineros que quedaron en los siniestros de las minas Pasta de Conchos y El Pinabete, y les aseguró a las familias que regresará en noviembre para ver avances.

Además de asegurarles que no habrá diferencia del legado que deja el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien encabezó la reunión privada realizada con las familias en la lumbrera 1, donde se mantienen los trabajos por parte de personal de la Comisión Federal de Electricidad, señaló que quedará la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, dando seguimiento por haber tenido cercanía con las familias.

Pasta de Conchos fue el primer lugar que visitó Sheinbaum como virtual presidenta y al regresar junto a López Obrador dijo que es un símbolo del trabajo que realizará.

En Sabinas, Coahuila, con familiares de los mineros fallecidos en las minas de Pasta de Conchos y El Pinabete nos comprometimos a dar continuidad, hasta su conclusión, a las obras de rescate; aseguraremos los recursos necesarios para finalizar los trabajos; y mantendremos el… pic.twitter.com/CiOr06iXez — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 24, 2024

“Es una transición histórica y es un símbolo de compromiso y de humanidad de lo que representan nuestros gobiernos, porque a diferencia de lo que mencionaron del pasado, donde hubo abandono y olvido y no se hizo caso de la demanda de justicia, el gobierno del presidente López Obrador lo había dicho desde campaña e inició este proceso de búsqueda de reconocimiento y de trabajo junto con ustedes para que, en la medida de lo posible, hubiera este resarcimiento a fondo a todas las familias”, dijo.

Dijo que de esta forma se establece el compromiso de la continuidad para el avance de la Cuarta Transformación y se verá en la forma de gobernar.

“En el caso del Pinabete y de Pasta de Conchas vamos a darle continuidad a todo. Tengan la certeza que el trabajo de la CFE va a tener continuidad y ni siquiera van a notar que hay cambio de gobierno porque va a seguir trabajando exactamente igual”, afirmó.

Señaló que atenderán las propuestas de las familias para establecer las condiciones de ventilación y dar seguridad a los rescatistas.

Para finales del mes de octubre se estima que los trabajos avancen hacia una de las galerías, y por ello anunció que en noviembre volverá a reunirse con las familias.

Sheinbaum firmó los compromisos para continuar los trabajos de rescate de los 63 mineros que quedaron atrapados en el 2006 cuando una concentración de gas metano provocó una explosión en Pasta de Conchos, así como también el de los tres trabajadores de los 10 que murieron con la inundación en el pozo de carbón El Pinabete.

“No vamos a dejar de trabajar hasta encontrarlos” afirmó.

ME VOY A PALENQUE: AMLO

El presidente López Obrador anunció que se jubilará como cualquier trabajador, una vez que termine su administración y se irá a Palenque, Chiapas.

“Yo ya no voy a regresar porque me voy a jubilar. Saben ustedes que todos tenemos derecho a eso. Me voy a Palenque, voy a estar allá; no en la hamaca, porque… decíamos cuando empezamos hace 40 años en la lucha: ‘compañera, compañero escucha, en la hamaca no se lucha”. Voy a estar trabajando porque quiero, con el paso del tiempo, dejar un libro para darnos fuerza y fortalecer nuestra identidad como mexicanos y sentirnos muy orgullosos y ya no permitir que nos ninguneen, que nos sobajen o nos hagan de menos” dijo.

López Obrador dijo que se destinaron más de tres mil millones de pesos a los trabajos de rescate de los mineros y espera que pronto se recuperen los que restan y que las familias puedan darle sepultura a sus seres queridos.

Afuera de la mina lo esperaban seguidores, quienes persiguieron la camioneta durante varios metros, en la que viajaba con la presidenta electa, para pedirle que les autografiara su libro “Gracias”.