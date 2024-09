AMLO "balconea" que Sheinbaum no cumplió con financiamiento de cuarta sección de Chapultepec

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las 180 hectáreas del campo militar F1 para incorporar la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, que incluye seis principales obras, quedó lista y se inauguró entre la frase de “misión cumplida” y el balconeo del presidente Andrés Manuel López Obrador a la futura mandataria federal, Claudia Sheinbaum, quien no cumplió con el financiamiento prometido para lograr este proyecto.

“Eran como 10 mil millones lo que costaba el predio, las 80 hectáreas, aproximadamente, 16 mil millones, y yo todavía tenía interés en dejar un área para vivienda, para que no fuese tanto y utilizar los recursos para financiar el proyecto”, dijo al inicio.

AMLO se va y al mismo tiempo no se va porque queda su legado: Sheinbaum

No se invitó al rey de España por no pedir perdón por los "agravios" de la Conquista: Sheinbaum

“Ese era el propósito y Claudia dijo no, no, no, todo, todo, nosotros aportamos, el gobierno aporta, le va a entregar a la Defensa para la industria militar 3 mil millones de pesos, ¿se acuerda general? Pues resultó que nada más entregó mil y nosotros tuvimos que apoyar… pero quedó todo el espacio, un aplauso para Claudia por esa decisión”, dijo entre las risas y los aplausos de los asistentes.