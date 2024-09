AMLO releva que no se irá inmediatamente a Palenque tras dejar Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de salir de Palacio Nacional el último minuto de este 30 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se irá de inmediato a Palenque, Chiapas, sino que se quedará en la Ciudad de México para “aclimatarse”.

“Es sabido que nos queremos mucho, pero que me enteré de que me van a esperar en Palenque. Pues saben qué, no voy a llegar a Palenque, no me voy a ir a Palenque, me voy a ir a aclimatar unos días aquí, y ya de aquí me voy, sí, para que no estén esperando, ‘no llegó’. Me voy a aclimatar aquí unos días”, dijo.

El mandatario federal ironizó al decir que podría irse “dos días después, tres días después, una semana después”.

Para este lunes, el presidente ya no permitirá preguntas de la prensa en la que aún llama “la última conferencia” de su administración y lo reducirá a un informe, que sólo leerá “para hablar rápido porque, si no, nos tardamos mucho, no hablo de corrido; entonces, 10 minutos nada más”.

Después habrá música con un grupo de Oaxaca.

“Y luego ya les va a tocar a ustedes la entrega de los tamales, el compartir el desayuno, nada más que no sabemos —Jesús— porque puede ser un informe, ya no hay preguntas. Por eso estoy… Miren, todavía nos falta, pero mañana preguntas, también pasado mañana, ya el lunes nada más el informe, música y el desayuno”.

Al finalizar el desayuno del lunes, el presidente llevará a los medios de comunicación para develar su retrato.

“Ah, y la rifa; ya me había yo encariñado”.

En la tarde, el jefe del Ejecutivo mexicano tendrá la última comida “con algunos presidentes”, aunque no quiso dar los nombres.

-¿Con quiénes come?, se le insistió.

-Con algunos presidentes.

- ¿Con quién?

-No sabemos todavía, no han confirmado algunos.

-¿Lula, Petro?

-Vamos a esperar y yo les… Mañana o pasado ya les digo.

Después de esa comida “ya me retiro, porque ya a las 12:00 de la noche se entrega formalmente el gobierno, el lunes a las 12:00 de la noche, y en la mañana es la ceremonia de la entrega de la banda”.

El presidente aún duerme en Palacio Nacional, pero ya inició su mudanza.