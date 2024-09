AMLO respalda a Sheinbaum por no invitar al rey Felipe VI y acusa prepotencia de España

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a la futura mandataria federal de no invitar al rey de España Felipe VI por el acto de prepotencia de no responder a su carta donde les pidió ofrecer disculpas a pueblos originarios de México por la invasión española. “La presidenta tiene toda la razón”.

El mandatario federal aseguró: “Yo apoyo a la presidenta electa, si ella ya tiene una postura la suscribo, la respaldo, porque le tengo mucha confianza a la presidenta electa y repito y repito y seguiré repitiendo es una bendición el que el pueblo de México haya decidido mediante un proceso democrático, como nunca, que tengamos una presidenta como Claudia Sheinbaum Pardo, es lo mejor que los pudo haber pasado, estoy muy contento”.

Dijo que si ya la presidenta electa fijó su postura la respalda, como millones de mexicanos, dijo.

Las diferencias son con la monarquía de España, pero no con el pueblo español porque “se solicitó de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios de México por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país y no hubo repuesta y no sólo no hubo respuesta, filtraron la carta y desataron toda una campaña en contra del gobierno de México y actuaron con mucha prepotencia, nunca contestaron una carta respetuosa”.

Incluso dijo que hubo una lanzada por parte de voceros intelectuales orgánicos y lo insultaron en la televisión española.

“Yo creo que ya debe cambiar esa postura prepotente y contar ya la historia de otra manera a las nuevas generaciones de españoles, hacer a un lado el racismo” y afirmó que a españoles que vienen a México a establecer sus negocios y regresan a sus pueblos de España les llaman “indianos”.

“No estoy hablando de mexicanos, de gente pobre, no, estoy hablando de gente muy rica que con trabajo de conformidad con la ley aquí en este país hizo su fortuna (…) Eso indica que se debe contar otra historia y hacer a un lado la prepotencia, la arrogancia, esto desde luego no tiene que ver con la amistad que tenemos con el pueblo español”, al que definió como bueno y sufrido por crisis a lo largo de la historia.

Al afirmar que no ha habido problemas con quienes mantienen sus empresas aquí, dijo que “dos bancos españoles lograron la mitad de todas las utilidades de la banca extranjera en México. Nunca ha habido nuncun problema nada más ese acto de prepotencia”, aseguró.

Afirmó que su gobierno ha ofrecido disculpas a los pueblos de yaquis y mayas.

“Es una decisión que tomó la presidenta electa y yo, repito, la apoyo”, insistió.