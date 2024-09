Monreal no descarta que AMLO promulgue reformas de GN y pueblos indígenas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, no descartó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su último día de gobierno, promulgue las reformas constitucionales sobre le pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

El legislador morenista detalló que el próximo domingo podrían validar en el Congreso la declaratoria constitucional de ambas reformas, primero en el Senado y luego en la Cámara baja.

“Estas reformas, por ejemplo, la indígena, que tiene mucho apoyo y respaldo en el país, y la Guardia Nacional, que son dos reformas trascendentes.

“Si los congresos locales, escúchese bien, si los congresos locales tienen la contabilidad necesaria para declaración de constitucionalidad con el 50+1, es decir, 17 legislaturas, no descartemos que nos convoquemos el próximo domingo para hacer el cómputo y enviarlo al Ejecutivo para que el lunes pueda promulgarlo todavía el presidente de la República, las que logremos”, detalló.

El diputado descartó que las reformas sobre Salarios Mínimos y Jóvenes Construyendo el Futuro puedan ser promulgadas por López Obrador debido al tiempo.

“Las que logremos, no sé cuántas, porque esta apenas se aprueba ahora, entonces la de ayer (Ley de Salario Mínimo) y la de ahora no sé si salgan (Jóvenes Construyendo el Futuro), pero las que ya aprobamos sí pueden salir, me refiero a Guardia Nacional y Pueblos Indígenas. En las dos, si es necesario, los diputados y diputadas acudiremos el domingo a hacer el cómputo para que se inicie rápido la vigencia de estas reformas históricas”, resaltó.