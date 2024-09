“No me estoy chupando el dedo”: AMLO ante cuestionamientos sobre Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el presidente Andrés Manuel López Obrador en la investigación del caso Ayotzinapa se avanzó, pero no como hubiera querido, aunque en la defensa del Ejército aun cuando la queja es que no entregaron toda la información, aseguró: “No me estoy chupando el dedo”.

“Dicen los abogados de los padres y los del ProDH que no me hacen caso a mí los mandos del Ejército y que manda el Ejército, y que, aunque yo tenga buenas intenciones, no puedo yo obligarlos a que digan la verdad. Les comento que yo soy un hombre de principios. Independientemente de que soy el comandante de las Fuerzas Armadas y además lo hecho, está por escrito, dando instrucciones, órdenes, pues no me estoy chupando el dedo”.

Añadió que “está muy difícil que me tomen el pelo; sólo Álvaro, el que me corta el cabello, me toma el pelo. No me dejo, y eso lo saben bien todos, y sobre todo mis adversarios”.

El mandatario federal insistió en la protección a las Fuerzas Armadas, pues dijo que los mandos han cooperado y ayudado a esclarecer el caso.

“Imagínense, cuando le doy la orden al general Sandoval de que cuide para que no se vayan a fugar algunos militares, solados, oficiales, que presuntamente tienen responsabilidad, y no sólo le doy la instrucción de manera verbal, sino por escrito, y ahí están los documentos, y no se fugaron, y se cumplieron las órdenes en todo caso”, afirmó.

En la carta que escribió a madres y padres de las víctimas, les aseguró que hasta el último momento de su gobierno seguirán buscando a los jóvenes de “este vergonzoso y lamentable asunto”.

Sobre el próximo gobierno enfatizó: “No debe cerrarse nunca, es un expediente abierto; y si nosotros no podemos esclarecerlo, deseo de todo corazón que lo logre la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, convicciones y partidaria de la justicia”.

El jefe del Ejecutivo Federal hizo el compromiso de encontrar a los normalistas, pero a diez años de la noche de Iguala, no lo logró.

“Se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado, va a continuar la investigación. Y se aclararon varias cosas que no se conocían, que la gente no sabía, porque siempre se manejó este asunto sólo arriba, este lamentable caso” y se refirió también a las organizaciones de derechos humanos, “que no dejan de estar en la cúpula, no dejan de pertenecer a lo que a lo que se llama sociedad política, y se olvidan del pueblo raso”.

El gobierno mexicano hizo pública esta carta, que considera un resumen, pero les fue enviada con un informe y anexos -ahora también abiertos a la ciudadanía en general-, “para conocer sobre lo sucedido y lo que se lleva hasta ahora de la investigación”.

En su carta se centró en la investigación de la periodista Anabel Hernández a quien cuestionó por no dar a conocer la identidad de su informante, con quien apuntó a que fuerzas de seguridad del gobierno federal son los responsables del caso.

“Esto es importantísimo, porque yo fui víctima de la calumnia de esta señora periodista. Sin ninguna prueba, acuérdense, 15 días antes de la elección pasada lanzó un libro vinculándome con el narcotráfico; entonces, sé perfectamente quién es esta señora, por sus actos, no la conozco personalmente, creo que una vez la vi, hace muchos años, pero por sus actos, claro que la conozco, por los hechos”, aseguró.

En la insistencia de que el Ejército no es culpable porque no ha tenido pruebas, aseguró que a quien le conviene que se tenga una institución debilitada y sin autoridad es a los extranjeros, a las hegemonías.

“Porque una autoridad nacional sin fortaleza pues es como una hoja seca, no puede defender los intereses de la nación. Acuérdense que la Secretaría de Guerra y Marina pasó a ser Secretaría de la Defensa Nacional. Es una institución fundamental del Estado mexicano (…) Siempre hay esa intención de socavar instituciones nacionales para poder someter, que es una práctica siempre de los potentados, que se usa, es un método”.

También culpó a los medios de comunicación de ser a quienes no les conviene que el presidente tenga tanto apoyo popular “porque un presidente fuerte, con apoyo popular, pues no es susceptible de chantajes, no lo pueden sentar fácilmente en el banquillo de los acusados”.

Aun con estas afirmaciones si cuando no esté en la Presidencia “se encuentra hacia adelante que sí participaron, con pruebas, desde luego que se tiene que aceptar, castigar a los soldados, a los mandos y no permitir, no tolerar impunidad de nadie”.

Sin embargo, no dejó de asegurar que no hay una prueba directa de que los soldados tuvieron que ver con la desaparición de los jóvenes, hasta ahora.