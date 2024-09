¿Quién es Humberto Figueroa, líder de seguridad de “Los Chapitos”?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Humberto Figueroa es un importante líder de seguridad de Los Chapitos y uno de los criminales responsable por el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, al menos así lo cataloga el gobierno estadunidense que ofrece una recompensa de un millón de dólares a quien ofrezca información sobre su paradero.

El pasado sábado 21, “El 27” escapó de un operativo de las Fuerzas Armadas de México por una alcantarilla, donde se metió y esperó a que su gente lo recogiera una vez que se calmaran los ánimos.

Figueroa escaped from the hotel through a sewer. His people stayed to help him flee. MX special forces still sweeping Culiacan searching for him. An insider gave the exact location to government sources for his capture. https://t.co/8gUu7f6Gfw