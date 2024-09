Sheinbaum niega una ruptura de relaciones con España pero exige "respeto"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la polémica por la carta difundida esta mañana sobre la no invitación al rey de España Felipe VI a su toma de protesta no rompe las relaciones con ese país, pero sí significa la exigencia de respeto.

-¿No rompen las relaciones con España?

No se invitó al rey de España por no pedir perdón por los "agravios" de la Conquista: Sheinbaum

-No, ¿cómo creen?, pero necesitamos respeto. Eso es todo.

Así lo dijo la morenista al salir de su casa de transición y después de difundir una carta en la que explicó que el rey de España no fue invitado a la ceremonia del 1 de octubre porque no respondió a la misiva que le envió el presidente Andrés Manuel López Obrador hace cinco años, en el 2019, solicitándole que ofreciera disculpas por los agravios a los pueblos indígenas de México.

En esa carta, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México comentó que en julio pasado habló con el presidente español, Pedro Sánchez Castrejón, a quien sí invitó al acto oficial del próximo martes. Sin embargo, cuestionada sobre el contenido de esa llamada, ella solo respondió que “luego lo comentará”.

“Un agravio al pueblo de México”

Más tarde, durante su discurso en la inauguración del Museo Vivo del Muralismo, en el Centro Histórico, a donde acompañó al ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum retomó el asunto de la carta y acusó que la falta de respuesta del rey Felipe VI fue “un agravio” no solo al mandatario, sino al pueblo de México.

“Cuando se niega la corona española no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece, y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado Mexicano, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México”, afirmó.