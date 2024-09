Derecho de réplica de exfuncionario de Hidalgo

Jorge Carrasco Araizaga

Director de Proceso

Espero que este correo les encuentre bien. Mi nombre es César Román Mora Velázquez y me dirijo a ustedes con el fin de expresar mi preocupación con respecto a la difusión de información inexacta que afecta mi imagen y reputación personal. Específicamente, en los siguientes contenidos:

Detienen a subsecretario de Fayad e Interpol emite ficha roja contra excontralor

Alcaldes presos por “estafa siniestra” buscan recuperar libertad

Vinculan a proceso a exoficial mayor de Hidalgo por segundo cargo de peculado

Santiago Nieto se integra al equipo de transición de Julio Menchaca en Hidalgo

Soy ciudadano mexicano y deseo aclarar que, según lo confirmado por las autoridades competentes, no existe ningún proceso legal en mi contra, ni se ha emitido alguna orden de búsqueda por entidad alguna. Este malentendido mediático ha sido refutado por decisiones judiciales que otorgan un amparo basado en la violación de mi presunción de inocencia.

Por su parte, la justicia federal ha determinado que los actos que se me imputaban carecen de fundamentos legales, dictando un sobreseimiento a mi favor.

Deseo aclarar que no tengo ni he tenido antecedentes penales en mi historial, y en ningún momento he sido citado o llamado a declarar por alguna falta o delito, ni siquiera por cuestiones menores.

La permanente presencia de esta información errónea, que aun incluye mi nombre y apellido, ha tenido un impacto negativo y perjudicial en mi vida personal, profesional y familiar. Dicha difusión vulnera mis derechos fundamentales, especialmente mi derecho a la imagen y reputación.

Comprendo si los artículos no pueden ser eliminados en virtud de que no refieren a mi directamente, es por ello que solicito respetuosamente la modificación de mi nombre y apellido “Cesar Román Mora Velázquez” / "Mora Velázquez" por mis iniciales (C.R.M.V.). Esta acción contribuirá significativamente a rectificar el daño causado y a restaurar mis derechos fundamentales y la integridad mía y de mi familia.

Agradezco de antemano su atención y pronta acción para resolver este asunto. Quedo a disposición para brindar cualquier información adicional que pueda resultar para resolver este malentendido.

Los saludos cordialmente,

César Román Mora Velázquez

Respuesta del reportero

Respecto a la preocupación que usted expresa, este reportero reafirma toda la información publicada, de la que se hace responsable. El tiempo y las circunstancias en las que fue obtenida están expresadas en cada uno de los textos. En ningún momento, el tratamiento informativo se ha referido a usted como culpable o autor de algún delito; siempre, para preservar su presunción de inocencia, se le ha presentado con los términos jurídicos aplicables a una condición en la que no lo ha colocado el reportero, sino la autoridad estatal que le investiga. Los recursos jurídicos que usted ha buscado en su defensa –en un caso en el que el periodismo no es actor, y sólo concierne a usted y la parte que lo acusa– también han sido expuestos en diferentes notas informativas. Su identidad, por su desempeño gubernamental, es pública. No es parte de una secrecía ni el cargo que ocupó ni quién es usted públicamente, con los rasgos primarios de su identidad. Asimismo, toda la referencia hacia usted ha sido en el marco del respeto, sin ninguna palabra que lo trasgreda personalmente de la que pueda acusar una mala praxis de quien suscribe.

No es labor de este reportero –del periodismo en sí en su dimensión ética– construir la imagen ni reputación de ninguna persona; este reportero está obligado a basarse en los hechos, los cuales se consignan en las piezas periodísticas que usted ha referido, con la clara especificación a los orígenes de las fuentes informativas. Este reportero asegura que no ha sido el causante del daño que, usted cita, ha sufrido en primera persona y también su familia; por lo tanto, no debe restaurar su integridad ni la de los suyos, a quienes no ha citado en ningún momento al no estar referidos en ningún procedimiento que el reportero conozca, ni tener elementos de participación en la vida pública, entre muchos otros aspectos. Este reportero afirma que se ha conducido de manera profesional en la búsqueda y consignación de los datos que han dado sustento a las publicaciones. Se reitera que las voces de autoridades y el acceso a los datos que son parte del maxiproceso de la llamada “estafa siniestra” han sido la base de las notas periodísticas, en las cuales, como ha referido, no se abocan a usted directamente, sino a un universo mayor de situaciones, probables hechos delictivos y posibles implicados, nunca bajo la suposición del reportero, sino basado en los elementos que las propias notas consigan. Ahora, el no incluir a alguna, quien sea, de las personas que la autoridad presume como presuntas responsables, sería faltar a la ética del periodismo bajo un posible ocultamiento de información; es decir, sesgar, a través de la omisión, para proteger a alguno, que en casos tan graves, como los que implican posible corrupción, magnifican el agravio, real y probado, a la sociedad.

Desde el término de la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses usted ha tomado la decisión de ausentarse de la escena pública hidalguense. Los motivos que lo llevaron a ello son parte de su privacidad. Yo le reitero la propuesta de, en apego al periodismo, realizar una entrevista en la que exponga su situación. Será una entrevista en la que usted sea cuestionado sobre los presuntos hechos delictivos que le atribuye, no el reportero, sino la autoridad. Siempre en el marco del respeto. Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Áxel Chávez, reportero