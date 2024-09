Escuela Carlos Septién desconoce la "tesis" de Lord Molécula firmada por AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Escuela de Periodismo Carlos Septién García publicó un comunicado en el que aclara que no reconoce la tesis de Carlos Pozo Soto, conocido como Lord Molécula, asistente asiduo a las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa del pasado 17 de septiembre, Lord Molécula pidió a López Obrador que le firmara su tesis profesional, a lo que accedió el mandatario.

“Gracias, señor presidente. Esta es mi tesis profesional por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Gracias a los seis años de estar en este ejercicio de comunicación circular y en algunas conferencias al interior de la República,

“Pude hacer esta tesis que está en proyecto, en análisis, está en mis sinodales, espero pasar el examen y pues poderme titular como maestro en Periodismo Político. Gracias a todos los compañeros, pero, sobre todo, gracias a usted, gracias al gabinete, gracias a Jesús Ramírez, mil gracias”, dijo Lord Molécula, quien fue felicitado por el mandatario.

“Y si me pudiera ponerle un autógrafo ahí”, pidió el influencer.

“Para Carlos Pozos, periodista independiente, defensor de causas justas y hombre honesto”, leyó el mandatario tras firmar el libro.

(Minuto 2:27:00)

Este jueves, en sus redes sociales, la institución académica publicó el siguiente comunicado.

“La Escuela de Periodismo Carlos Septién García aclara lo siguiente: El proyecto de Tesis que ha presentado Carlos Pozos Soto en actos públicos, no ha sido avalado por las autoridades de la institución por no adecuarse a lo establecido en el Estatuto Reglamento que nos rige como Escuela. Por tanto, dicho trabajo académico, no ha sido aprobado ni es reconocido por esta institución”.