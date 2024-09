Padres de los 43 advierten a Sheinbaum: Seguirán exigencias hasta llegar a la verdad y justicia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre reclamos airados por lo que llamaron el “incumplimiento” de la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador por no haber esclarecido la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como por el cerco al zócalo capitalino con bloques de concreto, padres y madres de los estudiantes advirtieron a la presidenta electa Claudia Sheinbaum que mantendrán sus exigencias hasta que encuentren verdad y justicia.

Después de una marcha bajo la lluvia, que partió desde el Ángel de la Independencia, con una parada en el Antimonumento a los + 43, donde se hizo el tradicional pase de lista de los jóvenes desaparecidos, los fallecidos y los heridos, para culminar en el zócalo, los padres toparon con bloques de concreto que brincaron para llegar al templete que los esperaba a unos pasos del asta bandera monumental.

Marcha de familiares. Foto: Eduardo Miranda

Mario González, padre de Manuel César González Hernández; Hilda Leguideño, madre de José Antonio Tizapa Leguideño, y Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, lamentaron que, a diez años de la desaparición de sus hijos, el gobierno de López Obrador les pusiera obstáculos para llegar al zócalo capitalino.

Los tres hablaron en nombre del resto de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos, para reprochar la falta de esclarecimiento del caso, a pesar del compromiso de campaña y del decreto presidencial de diciembre de 2018, así como la protección que dio al Ejército.

“Es una vergüenza, ¿a qué le tiene miedo el presidente? ¿Qué es lo que buscaba? ¿Salir en su mañanera y decir que no hubo solidaridad con nosotros?”, preguntó González Contreras.

El padre de Manuel César González reclamó al presidente López Obrador que “se puso de lado de la traición”, al negar que el Ejército mexicano tuvo alguna participación en la desaparición de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala.

Al señalar que a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos “no los va a detener los block”, González Contreras advirtió a la presidenta electa Claudia Sheinbaum que “vamos a seguir luchando, no le vamos a dar tanto tiempo como a López Obrador, que nos traicionó, traicionó su palabra, su firma en un decreto presidencial”.

Padres y madres en la plancha del zócalo. Foto: Eduardo Miranda

Reprobó que, no sólo “no cumplió su palabra ni su firma, sino que quiere desprestigiar a nuestros abogados y a las instituciones que nos han ayudado a buscar la verdad, como al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.

Advirtió a López Obrador que “el que encubre o entorpece” en una investigación por desaparición forzada “es cómplice de desaparición forzada”.

Hilda Leguideño se sumó al reclamo que López Obrador “respalda al cómplice de las personas que desaparecieron”, a nuestros hijos.

“Dos gobiernos, el de Enrique Peña Niego y el actual gobierno, le dieron la razón al Ejército, traicionando su palabra, su decreto, hay pruebas de que participaron los militares”, dijo la madre de José Antonio Tizapa.

En nombre de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos, Hilda Leguideño pidió al próximo gobierno de Claudia Sheinbaum el regreso del GIEI, porque “han sido los únicos que nos han ayudado a buscar la verdad”.

Emiliano Navarrete se expresó de forma más severa, e incluso tuteó al presidente López Obrador en su reclamo por intentar “burlarte de nosotros, poniendo barreras”, por intentar tapar los accesos al zócalo.

“¡Qué bajeza de hombre! Me das pena como ser humano, pero la verdad y justicia siempre se impone”, dijo Navarrete quien reprochó que al principio de su gobierno López Obrador mostraba buena voluntad, pero que al paso del tiempo “te inclinaste ante tus verdaderos amos, dando la espalda a la verdad y a la justicia”.

Zopilote, hombre de arena, merolico, fueron algunas de los calificativos que Navarrete dijo al presidente saliente tras reclamar que no llevó a la justica al expresidente Enrique Peña Nieto, al exsecretario de Gobernación Miguel Osorio Chong y el exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, a quien incluso “condecoró”.

Durante su participación en la manifestación, Vidulfo Rosales puntualizó en su denuncia el intento del gobierno federal “por boicotear la marcha”, con la instalación de bloques de concreto, “cuando no nos mueve otro interés que buscar la verdad”.

Rosales Sierra reconoció que hasta 2022 hubo avances en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, pero cuando se “empezó a tocar al Ejército, cuando en las pesquisas se reveló la infiltración de la Normal por el Ejército, se dio la espalda a los padres y madres, se desmanteló la fiscalía, por ello quedó claro que fue el Estado, y que el gobierno dio un paso atrás para ir en picada y dejar el caso en total impunidad, y se decidió no continuar con la investigación”.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan refirió que en el último informe presentado por la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ), se buscó “culpar a una sentencia de 2018, que desnuda la investigación y las torturas, que revela que fue desaseada y que por eso ordenó redireccionarla, porque con pruebas ilícitas no se podía mantener presos a los detenidos”. Manifestación en el zócalo. Foto: Eduardo Miranda

El abogado explicó que tanto el gobierno de Enrique Peña Nieto como el de López Obrador, fueron omisos para sustentar las acusaciones en contra de las personas que denunciaron las torturas, y que en su momento no hicieron nada para ejecutar acciones penales.

Seis años después de que el gobierno de López Obrador tuvo en sus manos la indagatoria, ahora “culpa a los abogados de la liberación (de los presuntos responsables), para justificar su propio fracaso”, lamentó.

Vidulfo Rosales puntualizó que a los padres y madres “les asiste la razón, su lucha es legítima, no busca la violencia ni la muerte, la lucha es para que no haya más desaparecidos, exigimos justicia para todas las víctimas y no descansaremos has saber qué ocurrió”.

El mitin en el zócalo fue presenciado por el obispo emérito Raúl Vera, en tanto que cientos de estudiantes de las normales rurales, así como activistas acompañaron a los padres y madres en el décimo aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.