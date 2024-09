Que defensa de García Luna busque reducir condena es porque "está aceptando culpabilidad": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Que la defensa legal de Genaro García Luna busque reducir la condena a 20 años y evitar la cadena perpetua quiere decir que “está aceptando que si hay culpabilidad”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante los señalamientos del expresidente Felipe Calderón en torno a que el crimen organizado está sustituyendo al Estado, el mandatario federal dijo que son falsarios porque lo quieren vincular con grupos criminales y en unos días más van a dictar sentencia a García Luna, quien fue juzgado y declarado culpable en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.

El jefe del Ejecutivo federal lanzó una serie de cuestionamientos a Felipe Calderón porque “debería informar que no ha dicho nada Felipe Calderón ¿Cómo fue que lo llamó a colaborar?¿Quién se lo recomendó? o sea toda la relatoría. El pueblo de México tiene derecho a saber cómo se manejó el gobierno y la política de seguridad en esos seis años. Un informe si él sabía no sabía, qué opinión tiene de lo que está pasando si es culpable o no es culpable pero un escrito amplio, lo amerita el caso, independientemente de cuántos años le van a imponer como sentencia”.

1.¿Cómo conociste a García Luna?

2.¿Por qué tomaste la decisión de nombrarlo secretario de seguridad pública?

3.¿Conocías todos sus antecedentes?

4.¿Sabías que había iniciado su carrera policiaca como miembro del Cisen en el gobierno de Salinas?

5.¿Sabías que él había cumplido la misión de ir a rescatar al segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio?

6.¿Nunca supiste que mantenía relaciones con organizaciones criminales?

7.¿No te diste cuenta de que estaba comprando propiedades en México y el extranjero?

8.¿Estabas de acuerdo con las decisiones que tomaba para llevar a cabo masacres y actos de represión?

9.¿Le autorizabas que estableciera comunicación con agencias internacionales, en particular con el FBI, la CIA y la DEA?

10.¿Estuviste enterado del operativo ‘Rápido y Furioso?

“Y así creo que salen como 50 preguntas”, pero dijo que quiere saber cuál es la opinión de Calderón sobre estos cuestionamientos.

Sobre la condena a García Luna dijo que “ya la autoridad tiene que ver el daño que se cometió a la sociedad, a nuestro país, también al pueblo de Estados Unidos”, al manejo del dinero “y yo lo que creo que es muy importante el que no haya impunidad para que no se dé la repetición de estos casos. La justicia es prevenir, que no haya impunidad. Es lo que puedo comentar y esperar a que se den los hechos”.

“¿Qué no merecen los mexicanos una explicación?”, preguntó.