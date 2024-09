Ensayo de laboratorio avala desviar asteroides con armas nucleares

MADRID (EUROPA PRESS).- La forma más eficaz de evitar que asteroides potencialmente peligrosos dañen o incluso destruyan la Tierra puede implicar una respuesta nuclear coordinada basada en amplios datos previos.

Es la conclusión de experimentos realizados en la “Máquina Z” de Sandia National Laboratories (Estados Unidos) -la instalación de energía pulsada más poderosa de la Tierra- para simular la reacción de los asteroides que flotan libremente en el espacio.

Deflecting doom ?? Zero-gravity experiments at Sandia’s Z machine are providing data that could help prevent dangerous asteroids from striking Earth by using a coordinated nuclear response https://t.co/lBTnjycTxS pic.twitter.com/lJffiCVod4