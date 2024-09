España no cede ante México e insiste en la defensa de sus instituciones, "empezando por la jefatura del Estado"

MADRID, EUROPA PRESS) - El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, descartó posibles concesiones a México tras la ausencia del Rey Felipe VI de la lista de invitados a la investidura de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y prometió que el Gobierno defenderá "siempre" a las instituciones españolas, "empezando por la jefatura del Estado".



Albares se ha remitido durante una rueda de prensa en Nueva York al comunicado que ya difundió el martes su Ministerio para criticar el desplante al Rey y confirmó que también trasladó ese mismo día una nota verbal de protesta al embajador mexicano en Madrid, Quirino Ornaz. En el marco de la semana de alto nivel de la ONU, también le ha comunicado "exactamente lo mismo" a su homóloga Alicia Bárcena.



"España, desde luego, quiere mantener las mejores relaciones con un pueblo hermano como el de México, pero no vamos a aceptar que haya una representación de cualquier otro nivel distinta a la del jefe de Estado", afirmó Albares, poco después de que la propia Bárcena plantease en otra comparecencia también en Nueva York la posibilidad de celebrar una "reunión de desagravio".



Albares, que no ha valorado expresamente esta propuesta, ha sentenciado: "Con México y con cualquier otro país del mundo, mientras yo sea ministro de Asuntos Exteriores, la política exterior de España defenderá siempre, siempre a nuestras instituciones, empezando por la más alta, la jefatura del Estado".



Otra de las crisis que ha sobrevolado los encuentros de estos últimos días es la de Venezuela, que según Albares sigue siendo el "principal foco de preocupación" en toda América Latina. El jefe de la diplomacia española ha apelado al diálogo para llegar de manera pacífica a una "solución entre venezolanos y en Venezuela", si bien el Gobierno de Nicolás Maduro no se ha movido de sus posiciones desde las elecciones del 28 de julio.



Albares ha dado por hecho que el chavismo no va a publicar las actas oficiales de dichos comicios, sin aclarar cuál debería ser el próximo desde el punto de vista internacional. En este sentido, ha destacado la iniciativa de España para que Venezuela siga siendo objeto de debate en la UE y su implicación en foros como el impulsado el jueves por Estados Unidos y del que salió un comunicado que daba al opositor Edmundo González por vencedor de las elecciones.



Según Albares, en dicho foro "nadie planteó el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo", algo que "tampoco está en el comunicado". Confía, no obstante, en que termine triunfando "la voluntad democráticamente expresada por los venezolanos" en las urnas.



Sobre la situación de los dos españoles detenidos en Venezuela por su presunta implicación en un complot contra el Gobierno de Nicolás Maduro, Albares ha recordado que reclamó información esta semana y de manera directa al vicecanciller venezolano, Rander Peña.



España quiere saber "todos los detalles", empezando por "dónde se encuentran" y "de qué cargos se les acusan" a Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, al tiempo que busca un "contacto directo" en virtud de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.



"Que a nadie le quepa duda. Desde el ministrerio no vamos a escaimar ningun esfuerzo hasta que estos dos compatriotas injustamente retenidos en Venezuela estén donde siempre tenían que estar y como siempre tenían que estar, en libertad, con sus familias, de vuelta en España", ha añadido.