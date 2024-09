AMLO se reunirá con Luiz Inácio Lula da Silva antes de la toma de posesión de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la visita a México de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el 30 de septiembre para despedirse y se quedará a la toma de posesión de la próxima mandataria, Claudia Sheinbaum.

Adelantó que varios presidentes han confirmado la asistencia, pero no quiso dar detalles, porque a la Dra. Claudia y a Juan Ramón de la Fuente, próximo secretario de Relaciones Exteriores, les corresponderá dar a conocer quiénes llegarán al país cuando asuma el cargo de la presidencia, este 1 de octubre.

“Van a estar muchos jefes de Estado, presidentes, primeros ministros porque es todo un acontecimiento. Primera vez en siglos, una mujer excepcional. No hay un mandatario en el mundo con tanto nivel académico, nada más eso. Pero agreguen que es la presidenta con más votos en la historia de México. Agreguen que ganó con una ventaja de más de 30 puntos, es un hecho histórico, es importantísimo”.

El mandatario mexicano también dijo desconocer la solicitud de una convocatoria por parte de su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, para abordar la crisis en Venezuela, a la que también sumaría a Lula Da Silva.

Aunque adelantó: “No tenemos pensado hablar sobre ese tema y yo lo que les comento son os cosas: primero es nuestro amigo tiene todo nuestro apoyo. Está enfrentando una lanzada de los conservadores que se sienten los dueños como aquí se sentían. Allá también unos cuantos potentados, pero lo está haciendo bien y lo está respaldando la gente”.

Aprovechó para recomendar que “para transformar hay que apoyarse en el pueblo” porque, dijo, es una contradicción querer transformar con el apoyo de quienes han sido privilegiados. “Eso es un error garrafal. Los potentados, los traficantes de influencias, los corruptos, esos no son reales, esos traicionan, esos nada más tienen como Dios al dinero, esa es su ideología, su doctrina: el dinero, el pueblo es leal, el pueblo no traiciona”.

Al hablar de Petro, lanzó el mensaje de que “no olviden que por el clasismo machacaron que el pueblo es mal agradecido, falso, el pueblo es leal, bueno, no traiciona. Para transformar no hay más que apoyarse en el pueblo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Vamos a seguir y no tenemos pensado (hablar) porque no sabía, a lo mejor en el transcurso del día hablamos para eso”.