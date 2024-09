Hackean cuentas en X de Chumel Torres, Jorge Ramos y Karla Iberia Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esta tarde, Chumel Torres, conductor de Radio Fórmula, informó mediante su cuenta de Instagram que su cuenta de X había sido hackeada. Fue el mismo caso de los periodistas Jorge Ramos y Karla Iberia Sánchez.

“Nenes, hackearon mi cuenta de Twitter. No hagan caso a nada de lo que ponga. No me contesta nadie en X porque creo que no hay oficina en México. Plis, no hagan más preguntas. Es todo lo que sé. Les aviso si cambia la situación”.

En punto de las 7 de la tarde con 5 minutos, Chumel informó que ya se encontraba de vuelta en X, sin embargo, su cuenta aparece sin foto de perfil y con sólo dos publicaciones.

“Hola, ya regresé (sí soy yo). Mala hierba nunca muere (gracias, Elon)”.

Hola ya regresé (sí soy yo).



Mala hierba nunca muere (gracias Elon). pic.twitter.com/bV7r7e2abX — Chumel Torres (@ChumelTorres) September 4, 2024

La cuenta del comunicador Jorge Ramos también fue hackeada, esto lo informó él mediante su cuenta de Instagram. “Me hackearon mi cuenta de X (antes Twitter). Ya estamos tratando de solucionarlo”.

En su caso, la cuenta aparece sin foto de perfil y de portada, y con registro de última actividad a las 8 de la mañana con 30 minutos de este martes 3 de septiembre, contrario al caso de Chumel, la cuenta no ha sido recuperada.

La cuenta que lleva más horas de haber sido hackeada es la de la periodista Karla Iberia Sánchez, que reportó el problema a las 10 de la noche del lunes 2 de septiembre.

“Hola! ¿Podrían apoyarme denunciando que mi cuenta de X fue hackeada? Temo por mi seguridad. Hay información sensible de ciudadanos que denuncian ahí”.

En este caso, la cuenta fue utilizada para postear información personal de terceros y se publicó la fotografía del padre fallecido de la periodista, razón por la que teme por su seguridad.

Actualmente, en el perfil aparece un post del 2014 y no hay información de que la periodista haya recuperado su cuenta.