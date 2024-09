Si no se hace bien, la reforma judicial ocasionará "muchísimo daño" advierte Ken Salazar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, si la reforma judicial no se hace bien, puede ocasionar “muchísimo daño” en la relación entre ambos países.

En conferencia de prensa, Salazar fue cuestionado sobre el impacto de la reforma judicial en la relación entre México y EU y explicó que las preocupaciones relacionadas con ésta no implican una injerencia en la soberanía mexicana.

“La reforma judicial, es decisión del gobierno de México y respetamos la soberanía de México; estoy de acuerdo que sí se tienen que hacer reformas para fortalecer la justicia; si no se hacen bien puede traer muchísimo daño en la relación. Esto lo digo no nada más como embajador, esto lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que de veras quiere lo mejor para Estados Unidos”, dijo.

“Tenemos preocupaciones y por decirles preocupaciones, no es que estamos nosotros quitándole de cualquier manera la soberanía de México, respetamos esa soberanía pero esas preocupaciones me llegan a mí por muchísimos lados y es importante que los que van a tomar las decisiones conozcan esas preocupaciones”.