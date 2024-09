AMLO exhibe en la mañanera a jóvenes que protestaron contra la Reforma Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a algunos comentarios de jóvenes, “muy pocos”, que protestaron contra la reforma al Poder Judicial.

Uno de ellos dijo que, si no saben elegir pareja, cómo podrán elegir a un juez; también destacó que hubo manifestaciones a favor de estas modificaciones constitucionales.

Consideró que está bien que se manifiesten y pueden hacerlo los días que crean necesario, pero habló de algunas expresiones.

Señaló a uno de los jóvenes que dijo: “Si no sabemos escoger nuestra pareja, o no saben escoger a su pareja cómo van a poder escoger a un juez”.

“Porque es seguramente de familia conservadora y muy clasistas y racistas, y es todo lo que está saliendo, pero qué bueno, para poder reafirmar la grandeza cultural de México”, dijo el presidente.

Habló de otra de las expresiones que tuvieron algunos de los jóvenes manifestantes contra la reforma al Poder Judicial.

“El otro que dice: ‘van a llegar delincuentes’. Ay hermanito, primo hermano, si supieras, no van a llegar, lamentablemente ya están ahí”, por lo que dijo que con estas protestas “no pasa nada”.

El mandatario federal destacó que en estos días también ha habido marchas en varios estados a favor de la reforma, pero reprochó que “esos fueron ignorados ayer por los medios convencionales”.

“Vamos a aprovechar, porque si no la gente no se entera, pero me gustó mucho que salieron jóvenes en Veracruz a favor de la reforma y muchos en todos los estados, y creo que mañana va a haber otra movilización, nada más que cuiden, cuiden, que todo sea pacífico, respetuoso”.

Evocó algunas manifestaciones que se han hecho en silencio en otros movimientos sociales. “El silencio es una fuerza muy poderosa, el movimiento no violento”.

Pidió también exponer imágenes de dichas marchas que se dieron en Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Durango, Coahuila, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán, Toluca, Tlaxcala, Tabasco” y al terminar de mencionar las entidades, también expresó: “Hay mojo, maistro”.

Agregó: “Yo creo que esto ni lo saben los legisladores, nada más para que sepan que no están solos… no están solos, no están solos, no están solos”.