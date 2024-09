“Es justa y necesaria la reforma al Poder Judicial”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las suspensiones al proceso legislativo es un “exabrupto” y no tienen efecto porque está en contra de lo que establece la Constitución, además de que aprobar reformas en sedes alternas ya lo hacía el PRI y el PAN, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Es justa y necesaria la reforma al Poder Judicial”.

Argumentó en reiteradas ocasiones que la ley mandata que la labor del Legislativo, como uno de los poderes del Estado no puede ser invadida en sus facultades por otro poder, como lo es el Judicial, por lo que consideró que “no pasa nada”.

“¿Qué validez tienen? Pues ninguna validez, es lo mismo, es una intromisión desesperada, un exabrupto, ¿cómo una juez va a detener, con qué fundamento legales, detiene un proceso en el poder legislativo? ¿Cómo detiene un proceso que es consustancial a la función principal del poder legislativo?”, cuestionó.

El mandatario federal argumentó que el Legislativo tiene la función de “elaborar leyes y es muy claro que tanto en la Constitución como en la ley de amparo se establece que es una facultad del Congreso reformar la constitución y que la ley de amparo no puede aplicarse cuando se trata de un proceso de reforma constitucional. Hay tesis sobre eso, jurisprudencia”.

Consideró que como opositores a esta reforma están en un plan de querer entorpecer la vida pública del país, provocar inestabilidad, pero manifestó la tranquilidad de que no va a suceder nada, porque el pueblo de México es muy consciente y muy politizado.

Enseguida defendió la maniobra de los legisladores para no confrontarse con manifestantes que bloquearon los accesos de la Cámara de Diputados y cambiar de sede para avanzar en la aprobación de esta reforma.

“Esto de que cambian la sede, todas las reformas privatizadoras que se aprobaron en el tiempo del periodo neoliberal por el PRI y por el PAN se aprobaron en sedes alternativas, en Banamex, en la madrugada (…) ¿Cómo aprobaron la llamada reforma educativa? La aprobaron en san Lázaro. ¿Cómo aprobaron la reforma privatizadora en materia energética? Es lo mismo, en una sede alterna. Nada más que ahora se convirtieron en paladines de la legalidad”.

Por esas razone consideró que “están saliendo muy bien las cosas; después insistió: “Entonces no hay razón para preocuparse”.

Al asegurar que esta reforma es cuestión de tiempo, también dijo que cuando se lucha por convicciones, por causas justas, “uno no puede claudicar. Vamos a suponer -como los mismos abogados dicen- que bloqueen, que se lleve más tiempo, pues no va a cambiar nuestra postura que es la postura de la mayoría de los mexicanos”.

Dijo que al suponer, en un caso muy remoto, que logren convencer a millones de mexicanos y que llenen las calles para bloquear todas las sedes y por eso no se pudo aprobar la reforma, su respuesta es: “Pues ya cumplimos, yo ya me voy en poco más de 20 días y me voy con mi conciencia tranquila porque ya se llevó a cabo la reforma al Poder Ejecutivo, la reforma al Poder Legislativo porque la gente votó para que siga la transformación, por eso hay mayoría de diputados, de senadores, falta, es justa y necesaria la reforma al Poder Judicial”.

-Con los bloqueos de las otras marchas y de los recursos legales, ¿No observa que pudiera haber un riesgo de que se pueda no aprobar al menos antes de que usted se vaya?

-No, pero es un asunto de tiempo, de procedimiento, lo importante es que se apruebe.

-No importa que no sea en su sexenio

-Sí, pero no hay por qué atrasarlas, si los legisladores si el Poder Legislativo decide hacerlo ya, pues como sucedió anoche o hoy en la madrugada, ¿cuántos votos fueron? 359 a favor

-¿No tendrán efecto los recursos legales, y no hará el gobierno en contra?

-Pero si votaron en contra

-Decían que con reservas para evitar el desacato

-Para evitar el desacato de la jueza, pero eso no es serio.

Enseguida expuso que en abono al abogado Diego Valadés, no como un asunto personal y sin considerarlo enemigo, sino adversario, dijo que “soy un admirador de su finado padre, uno de los mejores historiadores de México. En abono a él también eso de la jueza miren lo que él puso, a pesar de la polémica y de que él está en contra de la reforma, dijo que publicó un mensaje en el que reconoce que la jueza se está extralimitando esta jueza y el juez.

`Esa resolución es un hecho inédito y sin fundamento jurídico. La defensa de la independencia judicial no debe verse empañada por decisiones carentes de sustento en la Constitución y en la ley´, expuso Valadés. “Él mismo porque así es”, dijo al presidente.

El jefe del Ejecutivo Federal felicitó a los legisladores, porque “están buscando limpiar de corrupción el poder judicial y que no se olvide: de lo que se trata es de que el pueblo elija a jueces magistrados, ministros como se elige a los presidentes municipales, diputados locales, gobernadores…”. También consideró “una buena noticia” que la reforma en la cámara baja se aprobara mientras se daba la conferencia de Palacio Nacional.