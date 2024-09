Jueza concede suspensión definitiva para frenar reforma judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una juez federal ordenó frenar, por tiempo indefinido, la aprobación de la reforma judicial hasta que se resuelva si la misma resulta o no violatorio de derechos humanos.

La Juez Quinto de Distrito en Cuernavaca, Morelos, concedió una suspensión definitiva a tres jueces federales que señalaron que el dictamen de reforma, aprobado ya por la Cámara de Diputados, puede no sólo vulnerar sus derechos humanos sino los de la colectividad al poner en riesgo la independencia judicial.

“(El dictamen) no podrá ser considerado y menos aprobado por la nueva legislatura y, deberán abstenerse de enviarlo a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para su aprobación, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo”, señala la resolución emitida en el amparo1251/2024.

En su sentencia, la juez consideró que este freno, que permanecerá vigente hasta que se resuelva el amparo, no afecta el interés social ni disposiciones de orden público porque aunque la sociedad está interesada en que las reformas constitucionales no se detengan, también tiene interés especial en que los procesos de reforma se apeguen a los estándares de derechos humanos.

“De otorgar la medida, no se afecta el interés social ni disposiciones de orden público, en atención a que si bien la sociedad está interesada en que los procedimientos de modificación a la Constitución no se detengan, lo cierto es que también tiene especial interés a que los procesos que se realicen para reformar la ley de mayor jerarquía para un país, se apeguen a los estándares de derechos humanos y mantengan las bases fundamentales que sostengan los principios de una norma de esta naturaleza, de ahí que la independencia judicial como valor íntegro de un estado de derecho, no puede erosionarse de la Carta Magna.

“En suma la independencia judicial y un sistema de justicia libre de coacciones es una garantía para la sociedad”, indicó.