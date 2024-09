Tras reportaje de Proceso sobre Samuel García, AMLO pide investigar cualquier fraude fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Hay que investigar y castigar cualquier tipo de evasión o fraude fiscal, eso es parte del combate a la corrupción”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la investigación de Proceso sobre manejos irregulares de recursos públicos de Nuevo León, que mediante triangulaciones terminan en cuentas relacionadas con el gobernador Samuel García.

Destacó: “Claro, en el combate a la corrupción no debe de haber impunidad para nadie”, aunque enseguida matizó sobre el tema por tratarse de Samuel García.

La edición mensual #0015 de la revista Proceso.

“Nada más que ahí quiero, en este caso de Nuevo León, matizar. nada más que hay matizar porque, lo mismo, no puede haber texto sin contexto, y ahí hay que tener en cuenta que han querido quitar al gobernador los del PRI y los del PAN, con el apoyo del periódico El Norte, de Junco, los que son los dueños del periódico Reforma”, dijo.

Incluso llamó a “no hay que dejarse llevar, hay que tener cuidado; como decíamos antes cuando trabajaba yo en el IMCO, ojo, mucho ojo, porque hay esos intereses”.

El mandatario defendió el tema relacionado con el gobernador de Movimiento Ciudadano y la elección, aunque la investigación trata de las maniobras, ya en el gobierno de Nuevo León, para que al menos la mitad de los ingresos en su despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJFA) vengan de los recursos públicos por ayudar a condonar impuestos, tales como las firmas que ha criticado el presidente.

“Samuel ganó con el voto de los ciudadanos. Y la información que yo tengo es que empezaron a sobornarlo, porque no tenía mayoría, o no tiene, en la cámara; entonces, para aprobarle el presupuesto le pedían moches los líderes de los otros partidos. Y entonces, como no —dicen los que saben de los moches— hacen así… ¿Cómo es? No le aprobaron el presupuesto y ya llevan como dos años sin que le aprueben el presupuesto, y la campaña fuerte. Entonces, hay que tener cuidado”.

Al preguntarle si no estaría interesado en solicitar la información que tiene el SAT en torno a este tipo de maniobras, el presidente comentó que “si corresponde a nosotros, sí. En el SAT no tenemos nosotros ninguna denuncia sobre esto”.

Además dijo que desde el SAT no se han detectado manejos irregulares, “me lo hubiese dicho el director, y además no le permitimos. Hemos avanzado muchísimo en el combate a los factureros. Alguien me preguntaba que cuántos había presos; son pocos, pero logramos parar, quién sabe si en su totalidad. Pero era una fiebre del uso de las facturas falsa para no pagar impuestos, despachos famosísimos. Y fue algo que se creó hace… empezó eso hace 15 años. Y se volvieron famosos los despachos dedicados a entregar estas facturas, llamados factureros, para no pagar no impuestos, y hemos combatido eso”.