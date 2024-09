Gobierno de AMLO insiste en que el único caso de corrupción en el sexenio fue el fraude en Segalmex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Considerado “el único caso de corrupción” en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, insiste en que han avanzado en el castigo a los responsables del desfalco en Segalmex y que el daño patrimonial fue únicamente de 2 mil 700 millones de pesos, que es el 28% de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública, aseguró que de lo auditado en las cuentas públicas de 2019 y 2020 cuando se dio “la crisis administrativa”, fueron resultado de “observaciones con indicios de irregularidades por 9 mil 500 millones de pesos, de posible daño patrimonial observado”.

El funcionario acotó que lo observado de un proceso de fiscalización “no son desvío de recursos” sino “son señalamientos que los auditores hacen sobre la información y evidencias que tuvieron a la vista, las cuales deben ser aclarados por los entes auditados, por lo que no pueden ser considerados daños patrimoniales hasta en tanto no se agoten las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento”.

De esta manera, afirmó que de los 9 mil 500 mdp observados, 4 mil 700 mdp es decir cerca del 50% del total “ya fueron aclarados con las evidencias pertinentes”.

El 22%, es decir 2 mil 100 millones “están en proceso de análisis para su acreditación o no por parte de las instancias fiscalizadoras” que de no aclararse se presentarán las denuncias correspondientes.

Los 2 mil 700 millones que es el 28% no fueron aclarados durante el proceso de fiscalización por lo que “éste constituye el monto del daño patrimonial, por lo cual se presentaron denuncias penales”.

“Uno de los primeros resultados de las investigaciones fue la Recuperacion de 955 millones de pesos de recursos púncelos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles, por este hecho se presentaron las denuncias penales correspondientes”, afirmó en un inicio.

Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, informó que se han presentado 156 denuncias ante la Fiscalía General de la República, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito y captación indirecta de recursos.

Indicó que hay 47 personas con órdenes de aprehensión, 26 vinculadas a proceso, de los cuales nueve son exservidores públicos y 17 particulares. Una persona está detenida en Argentina y buscan su extradición.

Las principales personas exservidoras públicas responsables de los hechos que se encuentran en prisión son: René "N", extitular de Administración y Finanzas de Segalmex; Manuel "N", extitular de la Dirección Comercial de Segalmex; y José "N", extitufar del Árca de Operaciones de Diconsa.

El presidente López Obrador afirmó que este caso “lamentablemente se nos presentó en el gobierno y queremos informar cómo va el proceso de recuperación de lo sustraído de manera ilegal el castigo a los responsables”, también instruyó que se suban todos los documentos a la página del gobierno.

“Dijimos cero corrupción y cero impunidad y no queremos dejar ningún pendiente. Nuestros adversarios están atentos a querer manchar, buscan manchar nuestro gobierno y tenemos que actuar de manera escrupulosa porque no somos iguales, ya no es el tiempo de la corrupción eso se término”, aseguró.