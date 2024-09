Manlio Fabio Beltrones reitera que no votará por la reforma al Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El senador Manlio Fabio Beltrones afirmó que no votará por la reforma Poder Judicial, esto luego de haber leído la minuta que enviaron la Senado.

El legislador detalló que el mensaje que da en redes sociales es porque ha recibido diversos mensajes sobre su postura ante la reforma, al saber que Morena y aliados todavía no tienen la mayoría calificada, pero están a sólo un voto de lograr su aprobación en la Cámara Alta.

“En los últimos días he recibido diversos mensajes en los que piden confirme mi postura respecto a la reforma al Poder Judicial, la cual no tiene el consenso que necesita una modificación de esa naturaleza.

“Como lo he mencionado en anteriores ocasiones y hoy que he releído la minuta que ha llegado al @senadomexicano, reafirmo mi convencimiento total de que ésta no es la reforma que México necesita” detalló.

— Manlio F. Beltrones (@MFBeltrones) September 5, 2024

Resaltó que en México se tienen que fortalecer las instituciones y no debilitarlas, por lo que reiteró que no votará a favor de la reforma al Poder Judicial.

“Siempre he sostenido que hay que fortalecer a las instituciones, no debilitarlas, por lo que reitero que, en su momento, asistiré a la sesión en donde se discuta y votaré en contra. Saludos”, finalizó.

Durante la Sesión Constitutiva en el Senado de la República el pasado 29 de agosto, Manlio Fabio Beltrones ya había dicho que no votaría a favor de la reforma al Poder Judicial.

La reforma del Poder Judicial se prevé que sea llevada al Pleno del Senado el próximo miércoles 11 de septiembre, en donde Morena y aliados están a un solo voto de aprobarla.