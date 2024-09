“No hay posibilidad de echar para atrás la reforma”: Sheinbaum (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a las protestas de trabajadores y estudiantes por cuarto día consecutivo en las sedes del Congreso de la Unión contra la reforma judicial, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo aseguró: “no hay posibilidad de echar para atrás la reforma”.

Luego de tres días que tomó de descanso, sin declaraciones a la prensa, este jueves, al llegar su casa de transición, la morenista fue cuestionada sobre dichas protestas, en particular la que está en la sede del Senado de la República en el Paseo de la Reforma y la avenida Insurgentes, y el llamado que hace a las partes involucradas:

“Pues el llamado (es) a que se reúna el Senado como se está reuniendo”, dijo, en referencia a los senadores que discutirán el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el martes 11, según informaron.

Sobre la consulta que la ministra presidenta, Norma Piña, inició en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para analizar si este organismo tiene facultades para dictar medidas cautelares que puedan “echar para atrás” el proceso, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México cuestionó:

“¿Pero cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México, la votación del 2 de junio? Eso no es legal”.

En particular, la prensa le preguntó su opinión sobre la jueza Martha Eugenia Magaña López, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, quien otorgó la suspensión definitiva por la que ordena al Congreso de la Unión no enviar la reforma judicial a los congresos estatales.

“Pues no, no tiene sustento, no tiene ningún sustento; es decir, quien tiene que decidir la reforma constitucional son los diputados y los senadores y como dice la Constitución desde el (año) 39 que la soberanía reside en el pueblo; pero además el único que tiene atribución para cambiar la Constitución, pues es el Constituyente que en nuestro país son dos terceras partes de la Cámara de Diputados de Senadores y las mayorías que corresponden en los congresos locales. Entonces hay que permitir que pase la voluntad popular”.

-¿Nota desesperación de los ministros ante lo que ya es inminente?

-Pues no sé si es desesperación. Lo que ellos es que están en contra, pero pues aquí es la voluntad del pueblo.

-¿Ya no van a poder a hacer nada para echarla atrás?

-No ya no, ya no. Esa es la voluntad, esa es la decisión del 2 de junio.

Sobre la falta de un voto para que Morena y sus aliados en el Senado tengan la mayoría y puedan aprobar dicha reforma, Sheinbaum Pardo solo dijo que tiene “entendido que ellos ya están decidiendo cómo van a resolver, ahí los dejo… ya lo tienen que definir los senadores”.

La prensa insistió a la presidenta electa:

-¿Está confiada de que no hay posibilidad de echar para atrás esta reforma?

-No, no hay posibilidad de echar para atrás la reforma. Esa fue la decisión del pueblo de México y además nadie tiene por qué preocuparse, el que los jueces, ministros y magistrados sean electos por el pueblo de México es mejor para México. Eso significa más democracia, más independencia del Poder Judicial.

La morenista insistió en su explicación sobre la forma en que serán electos los jueces, magistrados y ministros:

“La manera en que se van a elegir para ser votados, en que se va a decir quiénes va a ser votados es a través de una convocatoria amplia, entonces es lo mejor que puede pasarle al país”.

Ayer, la presidenta electa felicitó a los diputados federales por la aprobación de la reforma al Poder Judicial, luego de unas 17 horas de discusión en la Sala de Armas del deportivo Magdalena Mixhuca, que improvisaron como sede alterna tras el bloque de inconformes de la sede de San Lázaro.

En un mensaje en sus redes sociales, escribió: “Felicito a las y los diputados por la aprobación de la Reforma al Poder Judicial. Juntas y juntos, con el pueblo, construimos un México más próspero, democrático y justo”.