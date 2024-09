A Sheinbaum le va a ir muy bien con quien llegue a la Casa Blanca, porque es mujer: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-A la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le va a ir muy bien con quien llegue a la Casa Blanca, porque “es mujer” y por lo tanto “es muy sensible, a veces nosotros los hombres somos más rudos”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cualquiera que sea el resultado va a tener con ella una muy buena relación, no va a haber ningún problema” y consideró que eso se dará porque “ella es una mujer muy inteligente, bien formada, con experiencia, es honesta. Además, es muy sensible, a veces nosotros los hombres somos más rudos en nuestro trato; las mujeres son más sensibles, finas, exquisitas. Va a ser muy buena la relación, no tengo ninguna preocupación”.