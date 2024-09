AMLO pide a senadores votar reforma judicial conforme a su conciencia, pero anticipa festejo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Previo a la aprobación o no de la reforma al Poder Judicial el presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió un mensaje a los senadores para que voten conforme a su conciencia, que actúen con independencia y libertad, al mismo tiempo que afirmó: “Va a ser un día de fiesta el día que se apruebe esa reforma”.

Llamó a que piensen si votarán a favor de una minoría de privilegiados o a favor del pueblo mexicano.

“Va a quedar muy claro quiénes se oponen a combatir, a erradicar, a desterrar la corrupción en nuestro país, que es el cáncer que más daña la vida pública de México”, indicó.

El presidente afirmó que “a los senadores les va a tocar -porque es la historia- decidir de qué lado van a estar (…) Esta ancheta es muy angosta, no hay para dónde hacerse. No hay punto medio (…) No son tiempos de moderación, son tiempos para la definición”.

También acusó que “estoy viendo que hay mucha presión sobre los legisladores. Veo que Claudio X González, que es como el jefe de la mafia del poder, el defensor principal de los intereses, de las minorías corruptas del país, está abiertamente hablándole a los senadores para que voten en contra de la reforma”.

Luego de señalar estas presiones, el mandatario federal lanzó su mensaje:

“Quiero dirigirme a los senadores, con todo respeto, para que actúen con independencia, con libertad y que pongan por delante del interés personal, partidista, el interés del pueblo y la nación. No le conviene a México mantener un Poder Judicial sometido a la delincuencia”.

Definió al Judicial como un poder podrido, invadido por la corrupción y que no imparte justicia en beneficio del pueblo de México.

“Es un poder secuestrado, tomado al servicio de la delincuencia organizada y delincuencia de cuello blanco. Es un poder de las minorías, está más que demostrado -aunque hay excepciones predominan los jueces corruptos, magistrados, ministros- No es posible que se defienda eso”.

El presidente también cuestionó por qué no apostar a renovar el Poder Judicial, limpiarlo de corrupción y purificarlo para que exista un auténtico estado de derecho.

“¿Van a seguir defendiendo a las empresas extranjeras que vienen a saquear, a robar, a afectar la economía de los mexicanos?”, expresó.

También llamó a que piensen si quieren que sigan las empresas extranjeras dominando y que cobren el servicio de la luz a altos precios o al que se quiera.

“¿Que sigan los sabadazos? Que el que tiene dinero para comprar su inocencia que sea liberado los fines de semana, como lo hacen. ¿Cuántos jueces están en la cárcel, magistrados, ministros? En 20, 30 años no se juzga a un solo integrante del Poder Judicial, ¿vamos a seguir con eso? ¿Eso es lo que van a defender? Y no hay ningún problema, nosotros vamos a seguir con ideales, con causas justas”.

Insistió en que lanzaba estos cuestionamientos “porque estoy viendo a Claudio X Gonzalez: ‘a ver defínanse’, presionándolos, pero lo está haciendo de manera abierta y ¿Quién es este señor?, pues un representante de los que se sentían dueños de México y llevaron al país a la decadencia, empobrecieron a la mayoría de los mexicanos. Es interesante que se hable sobre esto y también que no manipulen”.

Previo a la discusión, el gobierno federal dará a conocer un análisis de la actuación del Poder Judicial que incluirá cuántas personas no han sido sentenciadas y cuántos años llevan así, cuántos amparos han otorgado en contra de las obras de este gobierno en comparación con otras administraciones.

A cuántos “famosos” han liberado, cuántas órdenes de aprehensión han negado cuando se trata de fraude fiscal, cuántos expedientes tienen guardados, cuánto tiempo duran los trámites cuando se trata de cobrar impuestos a los grandes contribuyentes, “muy a detalle cuánto ganan con todas las prestaciones para que ya dejemos de estar hablando de generalidades”.

También los recursos que ha interpuesto la fiscalía por no autorizar órdenes de aprehensión, por ejemplo, contra el segundo tirador del asesinato de Luis Donaldo Colosio, así como sanciones de la judicatura, desde cuándo no se sanciona a un juez, magistrado y ministro, además de la actualización de los sabadazos”.

Finalmente pidió que con esa información, “los senadores voten de acuerdo a su conciencia”.