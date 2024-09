Norma Piña se une a la protesta contra la reforma judicial en la Cámara de Diputados (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, acudió a la Cámara de Diputados, donde se reunió con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que mantienen bloqueados los accesos como protesta contra la reforma al Poder Judicial.

La ministra llegó a San Lázaro por el cruce de Eduardo Molina y Emiliano Zapata a bordo de un vehículo blanco y fue recibida por los trabajadores que la vitorearon.

“Ese apoyo sí se ve; ese apoyo sí se ve; no estás sola; no estás sola; no estás sola”, le gritaron.

La ministra respondió a los trabajadores aplaudiéndoles y acompañándolos con el puño hacia arriba.

Alrededor de ella se formó una valla humana para que pudiera marchar tranquila con los trabajadores hasta el acceso principal del recinto legislativo, que los trabajadores del PJF mantienen bloqueado desde el pasado 3 de septiembre.

“El Poder Judicial no va a caer, no va a caer; el Poder Judicial no va a caer, no va a caer”, entonó con ellos.

Algunos trabajadores aprovecharon para abrazarla, darle palabras de aliento y tomarse fotos con ella.

Aunque se esperaba que diera un mensaje, al llegar a la entrada principal de la Cámara de Diputados, su equipo la condujo de regreso a su vehículo, en el que se retiró cerca de las 18:17 horas.