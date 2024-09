AMLO inaugura el Parque del Jaguar y el Museo de la Costa Oriental en Tulum

CIUDA DE MÉXICO (apro).- Pese a las protestas que permanecen en las sedes de las cámaras de Diputados y Senadores contra la reforma judicial y a que el dólar ya rebasó la barrera de los 20 pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a quienes quieren “confundir de que hay mucha inestabilidad” en el país.

En su discurso de inauguración del Parque del Jaguar y el Museo de la Costa Oriental, en Tulum, Quintana Roo, acompañado de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, con quien llegó a bordo del Tren Maya, el tabasqueño hizo un recuento de las acciones de su gobierno, entre las que destacó la estabilidad económica y que, a diferencia de los gobiernos de hace 50 años, en el suyo no ha habido devaluación del peso.

“Hasta hoy no se ha devaluado con nosotros, claro que nos faltan como 20 días todavía. Y le están metiendo, queriendo confundir de que hay mucha inestabilidad porque vamos a llevar a cabo la reforma judicial”, dijo.

Entonces, lanzó sus argumentos: “¿Qué miedo van a tener, si lo que queremos es que se acabe la corrupción, desterrar la corrupción? ¿Y cómo lo hacemos? Pues con el pueblo, el pueblo es el que ayuda a purificar la vida pública”.

Según dijo, “es una fórmula muy sencilla: así como se elige a los presidentes municipales, a diputados locales, a los senadores, diputados federales, a los gobernadores, así como se elige al presidente, ahora la presidenta, ¿quién los elige? Bueno, ¿y por qué no vamos nosotros también, los ciudadanos, a elegir a los jueces? ¿Cuál es el miedo?”.

López Obrador siguió con el reproche: “Pero, sí, están ahí, tratando de frenar esta reforma que es indispensable porque tenemos que acabar con la puerta giratoria. Se mete a un delincuente a la cárcel después de que cuesta mucho detenerlo, se arriesga la vida de policías, de marinos, de soldados, fichitas, se les detiene; y a la semana, sobre todo los fines de semana, puro ‘sabadazo’, ordena un juez que se les libere. Eso ya no queremos que siga sucediendo en nuestro país”.

“Cuando el pueblo quiere, ¡se amuelan!”

Como suele hacerlo en sus discursos, López Obrador dio una interpretación de las grandes transformaciones históricas del país y cuando llegó a la Cuarta, según su recuento, mencionó la ayuda “del pueblo” para “levantar al elefante que encontramos echado, reumático, mañoso”.

Cuando reconoció que ello “costó trabajo”, se refirió a las inconformidades para construir el Tren Maya en esa región del sureste del país.

“Nos apoyó el pueblo, desde luego, mucho el pueblo. Porque con tantos amparos imagínense si íbamos a poder hacer el Tren Maya; pues no. Pero como el pueblo… ¿De dónde salían los amparos? ¿Ustedes creen que, de los campesinos, de la gente, de los pueblos de Quintana Roo? No, no, no, unos seudoambientalistas, aunque les da coraje que yo les diga eso”.

En otra parte de su discurso, se refirió de nuevo a los amparos contra uno de los proyectos emblemáticos de su gobierno. “Los conservadores no querían los cambios, como ahora, ya ven cuántos amparos nos presentaron, cuántos recursos de amparo para que no hiciéramos el Tren Maya”.

Airoso, lanzó: “Nada más que se toparon de que el pueblo sí quiere y cuando el pueblo quiere, ¡se amuelan!, para no decir otra cosa. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

“El Glorioso” Tren Maya: Sheinbaum

En su turno, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo destacó el hecho de que para la inauguración del Parque del Jaguar llegaron a Tulum, por primera vez, a bordo del “glorioso, el maravilloso” Tren Maya.

Luego, como lo ha hecho en las giras de fin de semana en las que ha acompañado al presidente López Obrador, reiteró que su gobierno dará continuidad a las directrices que ha marcado “el mejor presidente de México” con los principios del Humanismo Mexicano.

También reiteró que cumplirá con sus promesas de campaña, en particular con la creación de tres programas sociales: apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años, beca universal para estudiantes de nivel básico de escuelas públicas y llevar médicos casa por casa, para cuidar a los adultos mayores.

Más tarde, López Obrador y Sheinbaum Pardo inauguraron el Museo Histórico de la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto.