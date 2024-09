Disputa por la Cuauhtémoc: Catalina Monreal anticipa alcalde sustituto

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En su variada estrategia de impugnación del triunfo de Alessandra Rojo de la Vega en la alcaldía Cuauhtémoc, la excandidata de Morena, Catalina Monreal, prevé que el Congreso de la Ciudad de México podría designar un alcalde sustituto.

Antes del 1 de octubre venidero, cuando tomen protesta los alcaldes electos, el jefe de Gobierno, Martí Batres, tendrá que enviar una terna al Congreso de la Ciudad de México para definir un alcalde sustituto en Cuauhtémoc, dice Monreal en entrevista con Proceso.

Aunque el fallo definitivo sobre los resultados del 2 de junio está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Catalina Monreal menciona que el futuro de la alcaldía podría quedar en manos del Congreso capitalino, dominado por Morena, partido que la postuló.

Aspirante a regir la misma demarcación que gobernó su padre, el ahora diputado Ricardo Monreal, Catalina Monreal asegura que “rompió la relación política” con el también exsenador y exgobernador de Zacatecas para que no la vincularan al líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Monreal Ávila. "Cada quien en su tema". Foto: Montserrat López.

En su pelea por la alcaldía, Catalina Monreal ha desplegado una estrategia que ha pasado por el recuento de votos, la revisión de gastos de campaña y más recientemente una denuncia de violencia política de género.

Acusa que durante la pasada campaña su contrincante de la oposición, Alessandra Rojo de la Vega, la “invisibilizó” por ser hija de Ricardo Monreal, a quien caracterizó como “uno de los mejores políticos de México”.

Licenciada en Derecho por el ITAM y militante del partido guinda desde sus 17 años, Catalina Monreal considera que la alcaldía Cuauhtémoc es “evidentemente importante” en términos políticos, por ello, obtener el poder en ese territorio significaría un gran triunfo para su partido --“la izquierda”-- y garantizaría la coordinación entre la administración local y del Gobierno de la CDMX.

En su oficina, ubicada en la colonia Hipódromo Condesa, cuelga una fotografía de su padre con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Frente a ella cuenta que su relación paternal está “rota”, ahora que está impugnando el triunfo de la abanderada del PAN, PRI y PRD en Cuauhtémoc, a quien acusa de ejercer violencia política de género por repetir en actos públicos y medios su relación con Ricardo Monreal:

“En esta parte política he decidido no estar muy en coordinación con él. Hemos estado separados” para evitar que haya dichos sin hechos y señalamientos de que hay “un plan fraguado por un hombre”.

El vínculo familiar continúa en lo personal, reconoce, sin dejar de aclarar que eso no significa que su padre haya intervenido en su campaña por la demarcación: “Él está en sus temas y yo en los míos (...) yo no tengo ningún tema en reconocer quién es mi papá, lo reconozco, lo quiero, lo admiro, sin embargo eso no significa que él tenga algo que ver en mi campaña”.

Al lanzarse por la titularidad de la Cuauhtémoc estaba consciente del peso que implica en términos políticos su apellido, admite: “Tan consciente estaba que él nunca participó en nada de mi campaña (...) claro que sabía que ahí iba a afectar, pero no que iba a ser un ataque sistemático” por ser la hija del conocido político.

Incluso acepta que si su contrincante no hubiera sido Rojo de la Vega, probablemente cualquier otra personalidad hubiera aprovechado su relación familiar para desprestigiar su campaña: “Sí, pero igual lo estaríamos denunciando”.

--Cómo es hacer una vida pública y política a la sombra de un personaje tan controvertido como Ricardo Monreal?

--Difícil, cuesta arriba, violento, injusto.

Para la integrante del partido en el poder, aun cuando han existido otros casos de familiares de servidores públicos que escalan en la política, con ninguno ha habido una campaña de desprestigio como la que, dice, se promovió contra ella.

Además de la violencia política de género, hasta el momento es de conocimiento público que Catalina Monreal promovió impugnaciones al triunfo de su contrincante por un presunto tope de gastos de campaña y solicitó al Tribunal Electoral de la Ciudad de México un recuento total de votos, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó sólo un recuento parcial.

--¿Teme que eso se pueda interpretar como una obsesión por tener el poder?

--No; se está tergiversando la información. Mi agresora (Rojo de la Vega) se ha dedicado a mentir y tergiversar la información (...) fue una sola impugnación en la que metimos todos los argumentos, nada más, que cada uno se ha ido resolviendo en su propia cuenta.

--¿Diría que entonces este proceso de resolución jurídica ha dado pie a una narrativa que favorece el discurso de Alessandra Rojo de la Vega?

--Me parece que mi agresora, al ser una mujer que tergiversa información, experta en mentir y en calumniar, supo armar esta narrativa, y pues evidentemente ha tenido mucha más apertura en medios de comunicación de lo que he tenido yo.

Rojo de la Vega. Opositora. Foto: Miguel Dimayuga.

La morenista hace énfasis en la ventaja de su contrincante en el manejo de redes sociales y en medios de comunicación, además, confiesa que previó los ataques sobre su parentesco familiar, para lo que presentó las denuncias en las instancias correspondientes y se preparó con una estrategia de campaña:

“Sí, a ver, había esfuerzos, pero tampoco puedo, tampoco estábamos en equidad en la contienda, en los espacios mediáticos que ella tenía, no era equitativo el acceso a medios de comunicación que ella tenía (...) hubo periodistas que jamás me abrieron los espacios para defenderme ante las calumnias y las acusaciones de mi agresora”.

Ricardo Monreal y el TECDMX

Dentro de la discusión sobre la pugna por la “joya de la corona” de la Ciudad de México, resaltan las ocasiones en las que Rojo de la Vega acusó al presidente magistrado del TECDMX, Armando Ambriz, de favorecer las impugnaciones a favor de Morena por un presunto compadrazgo con Ricardo Monreal.

Sobre lo anterior, Catalina Monreal asegura que es falso que Ambriz sea su padrino, como lo ha manifestado su opositora.

--¿Me puede decir que no hay ninguna relación entre Ricardo Monreal y el presidente del Tribunal Electoral?

--No lo sé, pregúntaselo a ellos; es que por qué yo tengo que responder por dos hombres (...) pregúntame a mí: ¿tú tienes una relación con el magistrado? No.

Una más de las mentiras que Monreal le adjudica a Rojo de la Vega es su afirmación de que el presunto rebase en el tope de gastos de su campaña se resolvió a su favor, aún más, indicando que gastó 30% menos de lo destinado.

La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) todavía no resuelve el caso y se puede anular el triunfo de la aliancista por este motivo, según explica la morenista, quien al mismo tiempo se cuestiona la certeza de la activista de que la impugnación se resolvió a su favor:

“¿Ha corrompido a alguien? ¿O por qué tiene esta información? Esa información es muy delicada y es muy interna. Pero ahí estamos hablando del tema de fiscalización. También en el tema de violencia política en razón de género ha tenido información privilegiada, y lo ha puesto en medios de comunicación”.

Feminismo en la pugna por Cuauhtémoc

La disputa por la Cuauhtémoc ha removido opiniones dentro del movimiento feminista. Por un lado, Rojo de la Vega, que es conocida por su activismo en pro de los derechos de las mujeres, ha logrado sumar el apoyo de diversos colectivos y activistas; por otro lado, Catalina Monreal cree que este caso sentará un precedente y será estudiado por las próximas generaciones:

“En la historia va a quedar, en 10 años, que las jovencitas y las niñas estudien Derecho y digan ¿cómo es posible que esto no haya sido visto como violencia política en razón de género?, pues ahí están los elementos claros”, sentenció la aspirante a gobernar Cuauhtémoc.

--¿Considera que los avances de la lucha feminista están siendo utilizados como un recurso para un objeto político?

--No, al contrario, me parece que es un precedente histórico para la lucha de las mujeres, la lucha por la igualdad, por tener nuestro propio nombre, nuestra identidad.

Polémica dentro del feminismo. Foto: Miguel Dimayuga.

--¿Qué colectivos la respaldan?

--Te podría decir los treinta y tantos colectivos que se han sumado, más las más de mil mujeres que sólo en un día firmaron para que me dejara de violentar, sin embargo, me parece ruin y me parece frívolo que se quiera adueñar de la lucha feminista (...) todas las mujeres y las feministas o las defensoras de derechos humanos me parece que deberían estar en una situación de imparcialidad, porque la víctima es una mujer y la victimaria es otra mujer.

Sin mencionarlo explícitamente, Monreal equipara la violencia política de género que sufrió con violencia sexual, pues se vale de una de las consignas que han abanderado las mujeres que sufrieron abuso sexual: “¿Cuál es una de las máximas del feminismo? Yo te creo hermana, si eres víctima, yo te creo, a las víctimas se les cree. Por qué en este caso que soy víctima no se me puede creer (...) ¿será que somos feministas sólo de ocasión?, o ¿será que somos feministas sólo cuando nos conviene? o ¿será que somos feministas cuando nos cae bien?”

“Violentadora serial”

Después de que el pasado 4 de septiembre Catalina Monreal señaló que no es la única persona que ha violentado su opositora, con Proceso aclara que conoce y ha hablado con siete mujeres y dos hombres que también han sido violentados por la activista:

“Algunos de la vida pública, algunos que se acercaron a ella pidiendo apoyo porque sufrieron algún tipo de violencia, o que trabajaron con ella”.

De lo anterior no reveló más detalles, pero dijo que está dispuesta a asumir su responsabilidad en los ataques que lanzó contra su contrincante en el periodo de campañas, como cuando se refirió a ella como “Alefarsa”:

“Pero es diferente, eso no es violencia política en razón de género, yo no le dije que es candidata por su relación con un hombre”.