Fernández Noroña presume que Morena tiene ya a los 86 senadores para avalar reforma judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que ya tienen a los 86 senadores para aprobar la reforma al Poder Judicial.

A su llegada al Senado de la República para estar presente en la discusión de Comisiones para la reforma del Poder Judicial, el legislador petista consideró que con los 85 senadores que Morena tiene ya alcanzan la mayoría calificada,

-Senador, hay una polémica ¿Son 85 o 86 que requiere mayoría?

-Yo no lo diría. A mí, si me preguntas, hay elementos jurídicos, que así se han hecho. Así como en la escuela, cuando era de punto cuatro hacia abajo, era el número inmediato anterior de punto seis hacia arriba, el número inmediato superior. No hay un punto tres de senador y desde mi punto de vista, en sentido estricto, ochenta y cinco senadores sería suficiente, pero para evitar cualquier discusión y deja superada esa controversia.

-¿Se tienen ya los 86?

-Lo hemos dicho toda la semana que sí.

El senador petista resaltó que será una semana histórica en la Cámara Alta por la probable aprobación de la iniciativa de reforma Judicial.

“Sí, es una semana histórica. Sin exagerar, los testigos de la Patria se resolverán en estos días. Las dos visiones que están encontradas, mayoritariamente apoyada la que plantea la reforma del Poder Judicial, será la Cámara de Senadores la que tenga el enorme honor de resolver esta batalla democrática”, detalló.