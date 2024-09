Protestas en el Senado previo a la discusión del dictamen de la reforma judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A grito de: " La gente se pregunta y ellos quienes son, somos los garantes de la Constitución", cientos de trabajadores del Poder Judicial se manifiestan a las afueras del Senado de la República en donde se discutirá en Comisiones la el proyecto de reforma sobre el Poder Judicial.

En la protesta cientos de personas ondean banderas de México y de las iniciales de Poder Judicial, Además, portan carteles con la leyenda: " Sí México se informa, no pasa la Reforma" o "Sin Poder Judicial no hay libertad".

En esta manifestación, la más nutrida en lo que va de las protestas, se unieron manifestantes del Frente Cívico Nacional, estudiantes de Derecho de la UNAM y de escuelas privadas, quienes marcharon del Ángel de la Independencia hacía el recinto Legislativo.

Entre las manifestantes, se encuentra Catalina Álvarez Ramales, jueza de distrito adscrita al primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en esta ciudad de México, detalló que su protesta puntual es que no se elijan los jueces, ministros y magistrados por elección popular.

“La propuesta puntual y la postura que ha asumido el Poder Judicial es no a la elección de jueces, esa es la propuesta principal. Y tenemos motivos muy poderosos para no aceptar la elección de jueces en el Poder Judicial Federal, que está compuesto por diferentes formas de impartir justicia, es decir, tenemos al Amparo, tenemos a los Tribunales Laborales Federales, tenemos a la materia mercantil y tenemos a la materia penal federal”, detalló.

Álvarez Ramales

La jueza de distrito resaltó que espera que la propuesta de reforma no pase al Pleno y sí así fuera espera que los 43 senadores de oposición se mantengan firmes en su postura y no aprueben la reforma, por ello, no cerraron el Senado como ocurrió en la Cámara Baja.

“Todavía tenemos la esperanza de que los 43 senadores se mantengan. Y es importante que la gente sepa que no tomamos las entradas del Senado. Eso es muy importante. No queremos que haya justicia, como ocurrió con la Cámara de Diputados, que hemos escuchado de algunos diputados que había choferes votando en lugar de los senadores. Aquí, que no se diga eso, están abiertas las puertas del Senado, y si los 43 senadores que han dicho abiertamente que estarán en contra de la reforma, no pasará”, explicó.

E hizo una petición a los senadores de oposición: “No es dar la razón al Poder Judicial, no. Es dar razón a la justicia, al pueblo de México”.

Durante la manifestación a las afueras del Senado los cientos de trabajadores y estudiantes de Derecho lanzaron arengas en favor del Poder Judicial, algunos brincaban o bailaban como protesta, decenas más entonaban orgullosamente el Himno Nacional Mexicano, en espera que el proyecto de dictamen no avance en la Cámara Alta.